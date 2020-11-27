蘇貞昌混戰中完成5分鐘施政報告　打平陳沖2012年最短紀錄

▲行政院長蘇貞昌上台施政報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的人數優勢擁護下，蘇貞昌終於在混亂中順利上台進行施政報告，並且以5分鐘的紀錄，追平時任行政院長陳冲在2012年因為經濟情勢不佳，遭到台聯以「終結經濟災難，財經首長下台」為由杯葛時，僅短短報告5分鐘的紀錄。

蘇貞昌27日上午第13度赴立法院進行施政報告，藍綠雙方一早皆發布甲級動員，民進黨團憑藉著人數優勢，迅速保住主席台、官員席等位置。立法院長游錫堃於上午10時進入議場宣布開會，並且通過民進黨團提議，本日會議不進行報告事項、僅處理討論事項，邀請蘇貞昌上台進行施政報告。

▲蘇貞昌與民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



在民進黨立委的擁護下，蘇貞昌約於上午10時19分上台施政報告，國民黨團則拿出豬內臟、豬皮撒向發言台，企圖杯葛蘇貞昌進行報告，蘇貞昌最終在多位民進黨立委的包圍下，於10時23分結束近5分鐘的施政報告。

事實上，蘇貞昌也追平陳冲2012年因為經濟情勢不佳，遭到台聯以「終結經濟災難，財經首長下台」為由杯葛時，僅短短報告5分鐘的紀錄。

蘇貞昌施政報告中指出，當前世界已經有6000萬人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），許多國家鎖國、封城、學校停課、禁止人民出門的此刻，台灣還能夠正常生活，真是亂世中的福地。

蘇貞昌指出，中國蠻橫不講理，中國共產黨把他列為頭號戰犯，他不憂不懼、要守護國人的健康。去年上任的第一天，就為非洲豬瘟嚴格把關。他知道自己肩膀上扛著對這個國家的責任，一路走來，為這個國家、這塊土地努力。

蘇貞昌說，在總統蔡英文領導下，這些年來台美關係逐步升溫，美國是最有力量，也堅定支持台灣的友邦，台灣必須走向國際，聯繫國際經濟網路；無論哪一黨執政，都要為台灣。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌也請國人放心，一定會為國人的安全把關，這段期間，台灣守住了非洲豬瘟與武漢肺炎，經濟表現亮眼，從出口到股市，各種經濟指標都刷新紀錄，創下歷史新高，更穩居亞洲四小龍第一名。

蘇貞昌說，在國人關心的食安議題上，一定會以防治非洲豬瘟、抵擋武漢肺炎的效力和魄力，嚴格把關，透過實體查廠、逐批查驗、貨號溯源、清楚標示、市場稽查，從海關到廚房，讓消費者一目瞭然，對學校營養午餐，也會嚴格把關。

蘇貞昌強調，過去政府做出許多成績，但不能自滿，要同舟一命，撐過這艱苦的一年。

蘇貞昌表示，這是最暗的時代，也是最好的時代；是黑暗的季節，也是光明的季節，「我們什麼都有，也可能變得什麼都沒有」。台灣是安身立命的地方，大家要共同努力，守住台灣，走向世界。

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