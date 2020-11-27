國民黨立委丟內臟杯葛施政報告　民進黨團批：國會改選以來最噁心

▲藍綠立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟再度杯葛議事，蘇貞昌在民進黨立委的擁護下，順利上台施政報告。民進黨團副幹事長郭國文受訪時表示，國民黨今天的抗爭手段，應該是國會全面改選以來，最噁心的一次抗爭手段，國民黨已經有兩次下台在野的經驗，不要自己淪為永遠的在野黨。

蘇貞昌27日上午第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的擁護下，蘇貞昌約於上午10時19分上台施政報告，國民黨團則拿出豬內臟、豬皮撒向發言台，企圖杯葛蘇貞昌進行報告，蘇貞昌最終在多位民進黨立委的包圍下，於10時23分完成近5分鐘的施政報告。

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨不但杯葛施政報告，還破壞總質詢制度，國民黨團總召林為洲自己不上台質詢，卻在台下破壞其他在野黨立委的質詢，這是非常荒謬的事情，國民黨不敢面對總質詢，無法以民主文明的方式跟行政院長對打，卻用最野蠻的方式消耗國家成本。

鄭運鵬也批評，這些都是國家成本的浪費，卻要由全民埋單，國民黨在臨時會破壞議場的單據都還沒有付清，「今天變成這樣情何以堪」，國人完全沒有辦法接受國民黨破壞民主制度之下，還要讓全民埋單。

民進黨團總召柯建銘表示，對於今天的總質詢該如何進行，民進黨所有該思考的問題都有思考，包括遊戲規則、議事規則、文攻武鬥都想得很清楚，國民黨完全不懂議事規則，卻只會在議場裡面胡亂起哄與抗議。

▲民進黨團召開「譴責國民黨杯葛施政報告，破壞總質詢」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團書記長莊瑞雄說，最高行政首長受邀到立法院進行施政報告，在野黨的國會議員全部都在，但包括國民黨立委林為洲、鄭麗文這些有權利、有資格上台質詢的人，「主帥就在那邊不問，然後拿著麥克風自言自語、吶喊」，等於是閹割自己的權利，也喪失自己想要知道的答案的機會。

民進黨團副幹事長郭國文表示，國民黨今天的抗爭手段，應該是國會全面改選以來，最噁心的一次抗爭手段，不只玷污整個民主殿堂，也侮辱最高行政首長、破壞民主體制，國民黨不僅杯葛行政團隊上台接受總質詢，也杯葛其他立委質詢的權利，國民黨已經有兩次下台在野的經驗，不要自己淪為永遠的在野黨。

▲因萊豬進口問題，朝野爆發重大爭議。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團副書記長黃世杰指出，國民黨團一邊高喊程序正義，一邊卻完全破壞議事規則與秩序，這是非常自我矛盾的事情，一個在野黨連會議都不會開，又該如何盡到自己的責任，希望國民黨未來能夠走回正軌，用理性的方式問政。

民進黨團副書記長何志偉則說，台灣人最痛恨浪費食物，「把食物丟掉真的會被雷公打」，國民黨聲稱要捍衛豬農與食安，所作所為卻在浪費食物和國人的時間，讓將近700百多項法案無法進到正常的程序運作，相信所有珍惜食物、過去曾受過甘苦的台灣人都會瞧不起這樣的在野黨。

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