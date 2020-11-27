　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨立委丟內臟杯葛施政報告　民進黨團批：國會改選以來最噁心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲藍綠立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟再度杯葛議事，蘇貞昌在民進黨立委的擁護下，順利上台施政報告。民進黨團副幹事長郭國文受訪時表示，國民黨今天的抗爭手段，應該是國會全面改選以來，最噁心的一次抗爭手段，國民黨已經有兩次下台在野的經驗，不要自己淪為永遠的在野黨。

蘇貞昌27日上午第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的擁護下，蘇貞昌約於上午10時19分上台施政報告，國民黨團則拿出豬內臟、豬皮撒向發言台，企圖杯葛蘇貞昌進行報告，蘇貞昌最終在多位民進黨立委的包圍下，於10時23分完成近5分鐘的施政報告。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨不但杯葛施政報告，還破壞總質詢制度，國民黨團總召林為洲自己不上台質詢，卻在台下破壞其他在野黨立委的質詢，這是非常荒謬的事情，國民黨不敢面對總質詢，無法以民主文明的方式跟行政院長對打，卻用最野蠻的方式消耗國家成本。

鄭運鵬也批評，這些都是國家成本的浪費，卻要由全民埋單，國民黨在臨時會破壞議場的單據都還沒有付清，「今天變成這樣情何以堪」，國人完全沒有辦法接受國民黨破壞民主制度之下，還要讓全民埋單。

民進黨團總召柯建銘表示，對於今天的總質詢該如何進行，民進黨所有該思考的問題都有思考，包括遊戲規則、議事規則、文攻武鬥都想得很清楚，國民黨完全不懂議事規則，卻只會在議場裡面胡亂起哄與抗議。

▲▼民進黨團「譴責國民黨 杯葛施政報告 破壞總質詢」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「譴責國民黨杯葛施政報告，破壞總質詢」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團書記長莊瑞雄說，最高行政首長受邀到立法院進行施政報告，在野黨的國會議員全部都在，但包括國民黨立委林為洲、鄭麗文這些有權利、有資格上台質詢的人，「主帥就在那邊不問，然後拿著麥克風自言自語、吶喊」，等於是閹割自己的權利，也喪失自己想要知道的答案的機會。

民進黨團副幹事長郭國文表示，國民黨今天的抗爭手段，應該是國會全面改選以來，最噁心的一次抗爭手段，不只玷污整個民主殿堂，也侮辱最高行政首長、破壞民主體制，國民黨不僅杯葛行政團隊上台接受總質詢，也杯葛其他立委質詢的權利，國民黨已經有兩次下台在野的經驗，不要自己淪為永遠的在野黨。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲因萊豬進口問題，朝野爆發重大爭議。（圖／記者李毓康攝）

民進黨團副書記長黃世杰指出，國民黨團一邊高喊程序正義，一邊卻完全破壞議事規則與秩序，這是非常自我矛盾的事情，一個在野黨連會議都不會開，又該如何盡到自己的責任，希望國民黨未來能夠走回正軌，用理性的方式問政。

民進黨團副書記長何志偉則說，台灣人最痛恨浪費食物，「把食物丟掉真的會被雷公打」，國民黨聲稱要捍衛豬農與食安，所作所為卻在浪費食物和國人的時間，讓將近700百多項法案無法進到正常的程序運作，相信所有珍惜食物、過去曾受過甘苦的台灣人都會瞧不起這樣的在野黨。

其他人也看了這些...

放話1打35！林為洲1秒「鎖喉」KO陳柏惟　藍委圍毆拖著打
圖／國民黨豬內臟血腥襲擊　蘇貞昌面露尷尬快步離開立法院
「放過台灣人！」 國民黨豬內臟大戰後怒轟：誰進萊豬誰吃萊豬

更多熱門新聞...

邱顯智站椅子上質詢　怒嗆國民黨「連當在野黨都不會」
豬腸迎面飛來！蘇貞昌念完施政報告：最黑暗也是最好的時代
圖／豬內臟噴爆議場...蘇貞昌狼狽上台　藍營轟：萊豬滾出去

►振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／10萬薪連8年月刷15-22萬　勞動部貪官遭羈押
人妻偷吃喊：你的年羹堯真黏！　凍卵是為了小王…老公綠慘
12月該你轉運啦！　「4生肖」爆棚一路爽到年終
快訊／16歲少女失聯2天找到了！　西門町H＆M購物中
高嘉瑜歐洲敗「綠水鬼」買對了！　亞洲超定價才搶得到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

還有34個！3Q哥放話「1打35」秒被KO　網拿「打槍圖」笑：有夠廢

國民黨立委丟內臟杯葛施政報告　民進黨團批：國會改選以來最噁心

高嘉瑜澄清「沒哭、沒拭淚」：只是隨手擦拭臉上油光

音圖預算暴增53億　游淑慧籲柯文哲：先撤回評估再送議會審

林穎孟怨助理勞資爭議「身心已到極限」　今開除2名辦公室主任

蘇貞昌混戰中完成5分鐘施政報告　打平陳沖2012年最短紀錄

美豬標產地「不標萊劑」　賴香伶轟蘇貞昌：你聽不懂國語？

動手摔鄭天財？　陳柏惟：只是想把他推開「不知道那麼大力」

核准簽證！眼癌男童可赴日就醫　外交部：感謝日方迅速協助

「強逼人民吞萊豬」 國民黨砲轟：民進黨踐踏豬農做賊喊抓賊！　

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

還有34個！3Q哥放話「1打35」秒被KO　網拿「打槍圖」笑：有夠廢

國民黨立委丟內臟杯葛施政報告　民進黨團批：國會改選以來最噁心

高嘉瑜澄清「沒哭、沒拭淚」：只是隨手擦拭臉上油光

音圖預算暴增53億　游淑慧籲柯文哲：先撤回評估再送議會審

林穎孟怨助理勞資爭議「身心已到極限」　今開除2名辦公室主任

蘇貞昌混戰中完成5分鐘施政報告　打平陳沖2012年最短紀錄

美豬標產地「不標萊劑」　賴香伶轟蘇貞昌：你聽不懂國語？

動手摔鄭天財？　陳柏惟：只是想把他推開「不知道那麼大力」

核准簽證！眼癌男童可赴日就醫　外交部：感謝日方迅速協助

「強逼人民吞萊豬」 國民黨砲轟：民進黨踐踏豬農做賊喊抓賊！　

2021新北猛男月曆登場！高顏質警消狂秀「大肌肌」　顧眼睛兼做公益

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

理財周刊／美台大聯盟　網通先發陣容

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

美女主播騎機車「待轉挨罰」事件逆轉！　親回「20年老司機」真相

K湯連2年報銷面臨最大挑戰　名醫：每個人對完全康復定義不同

快訊／10萬薪連8年月刷15到22萬　勞動部貪官存款增900萬遭羈押

北韓匯率暴跌！金正恩氣到「處決」匯兌大亨　韓媒：有夠不合理

摩鐵隨機開門性侵！25歲男自曝「只有1秒」…酒醉妹睡一半痛醒：你誰

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

揭高嘉瑜偷吃兒子零食！黃國昌9字回應

朱學恒PO新罪證　高嘉瑜3字反擊

高嘉瑜認買勞力士綠水鬼　28字吐心聲

放話1打35！林為洲1秒「鎖喉」KO陳柏惟

高嘉瑜嗆游淑慧「堅強一點」：別靠別人搏版面

高嘉瑜遭圍勦暴瘦3公斤　「亂室嘉人」網路聲量爆衝10倍

軍機緊急升空　台海空域很熱鬧

動手摔鄭天財？　陳柏惟：不知道推那麼大力

故宮擬降級改名「華夏博物館」　朱立倫：蔡政府吃飽太閒！

「別以為我不能1個打35個」　陳柏惟籲江啟臣道歉：否則扛走豬

國民黨佔領議場怒吼：我們要國是論壇！

陳柏惟放話打人反被鎖喉　網友梗圖支援酸爆

偷吃王欣儀兒子餅乾？　高嘉瑜：這麼久以前的事情誰會記得

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌混戰中施政報告　5分鐘打平最短紀錄

蘇貞昌混戰中施政報告　5分鐘打平最短紀錄

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的人數優勢擁護下，蘇貞昌終於在混亂中順利上台進行施政報告，並且以5分鐘的紀錄，追平時任行政院長陳冲在2012年因為經濟情勢不佳，遭到台聯以「終結經濟災難，財經首長下台」為由杯葛時，僅短短報告5分鐘的紀錄。

陳其邁臉書挺蘇貞昌　「繼續衝繼續拚」

陳其邁臉書挺蘇貞昌　「繼續衝繼續拚」

柯建銘：國民黨演化為幫派、義和團化的合體

柯建銘：國民黨演化為幫派、義和團化的合體

快訊／慘遭豬內臟襲擊　蘇貞昌離場

快訊／慘遭豬內臟襲擊　蘇貞昌離場

國民黨砸內臟後怒轟：誰進萊豬誰吃萊豬

國民黨砸內臟後怒轟：誰進萊豬誰吃萊豬

關鍵字：

蘇貞昌施政報告國民黨團民進黨團柯建銘鄭運鵬莊瑞雄郭國文黃世杰何志偉

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面