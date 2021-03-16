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桃園交通建設邁大步　鄭文燦：未來透過輕軌完整串連各生活圈

▲桃園市長鄭文燦於市議會施政報告。（圖／市議會提供）

▲桃園市長鄭文燦於市議會施政報告。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日於市議會施政報告指出，鐵路地下化是桃園的百年建設，去（2020）年9月行政院核定綜合規劃報告，由中央負擔75%、地方負擔25%經費方式推動，有效降低市府未來的財政負擔。該計畫全長約18公里，將於桃園及新北增設5個通勤站，其中平鎮站預計今年動工。

另外，中壢站是以設置中壢臨時後站及跨站天橋的方式先行啟用，預計明年4月桃園鐵路地下化全面動工，目前包括中壢站、桃園站等先導工程搭配捷運工程施工，進度相當順利。此外，第二階段的輕軌捷運系統也已報請交通部審查，期盼未來透過輕軌完整串連各生活圈。

鄭文燦指出，桃園航空城計畫已完成都市計畫審定、區段徵收核定，進入實質開發階段，其中2,598公頃的區段徵收面積約96%地主選擇配地，代表對航空城計畫有信心；優先區則約有85%地主同意地上物協議價購，市府推出的十大優惠措施也獲得航空城範圍內地主及居民的認同。目前航空城計畫正進行安置及拆遷準備作業，未來也將引進更多的產業及大學進駐。

他表示，亞洲‧矽谷計畫在桃園推動兩大亮點建設，其中桃園會展中心已於去年10月開工，展覽館及會議中心將分別於2022年及2023年完工；亞洲‧矽谷創新研發中心則預定今年4月重新上網招標，將發展為5G及AIoT等智慧應用的創新園區。

鄭文燦也表示，交通建設方面，國道3號增設高原交流道工程將於今年7月完工；國道3號增設大鶯豐德交流道工程已於去年獲行政院核定建設計畫；國道3號銜接台66線增設系統交流道工程預定112年底完工；國道1號桃園交流道動線改善工程計畫（增設中正北路匝道）將增設蘆興南路上下匝道、涵洞及引道，預定今年底完工；國道1號增設中壢中豐交流道計畫已於去年獲行政院核定建設計畫；桃42線月桃路拓寬工程分為3期施作，第一期預定今年完成、第二期將銜接往廣大路；桃園長庚轉運站預定明年6月完工啟用。此外，市府也有16處停車場計畫獲得前瞻基礎建設-城鄉建設經費補助，正逐一推動中。

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