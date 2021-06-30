疫苗預約系統順利！柯文哲監控數據　11點前已5萬5925人預約成功

▲柯文哲緊盯螢幕，監控疫苗預約系統狀況。（圖／翻攝柯文哲臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

北市30日早上8點開放第四波疫苗接種預約，預約網站一早就湧入3萬多人登記，有不少醫療院所呈現額滿狀態。市長柯文哲中午透過臉書向外界報告上午預約狀況，截至11點為止，已有超過5萬人預約，系統非常順利。

台北市今開放72歲以上長者以及55歲以上原住民朋友，上網預約接種疫苗。柯文哲指出，8點05分，已有1萬6535人預約成功，8點10分有2萬6800人，8點30已經接近4萬，到11點已經有5萬5925人預約。

柯文哲表示，系統非常順利，謝謝台北市衛生局、資訊局的同仁，在非常短的時間、有限的資源裡，用最大的熱情迅速精進我們的預約系統。謝謝所有市民朋友，你們再一次展現了台北市民強大的資訊實力！台北人真的很棒！

此外，柯文哲提醒大家，今明（6/30、7/1 ）兩天0800-1700，北市開放72歲以上長者、55歲以上原住民上網預約接種疫苗，接種日為7/2-7/5，請準時到預約接種點施打。未預約、或先前幾個梯次 #已預約但因故未到的長者，請於7/3(六)、7/4(日)0900-1700打電話到各行政區民政課登記，統一於7/6(六)施打。

柯文哲也說，接下來等中央配發更多疫苗，我們會用最快的速度，逐步開放更多市民朋友來接種，祝大家預約順利！

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