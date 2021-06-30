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孕婦接種疫苗心驚驚！花蓮百位準媽媽伸出手臂　施打莫德納

▲花蓮慈院預計在30日完成超過百位孕婦接種。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院預計這波完成超過百位孕婦接種。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮29日下午探視接種新冠肺炎疫苗的孕婦，並致贈營養的豆漿粉祝福。同時為孕婦做接種疫苗評估的婦產部副主任高聖博醫師，還準備自製的衛教影片，以輕鬆聊天的方式，為孕媽咪解答注射疫苗的疑慮，一位準備迎接第四胎的李小姐大讚高醫師讓她超安心。

花蓮慈院已為近九十位的孕媽咪接種莫德納疫苗，預計在30日完成超過百位孕婦接種。29日下午，COVID-19疫苗專責門診除了有家醫科醫師，還有婦產部副主任高聖博醫師為孕媽咪提供諮詢；林欣榮院長也特別前往了解孕媽咪接種疫苗的心情，他指出，接種疫苗不只可以提升孕媽咪的防疫力，祝福她們平平安安生產。

▲花蓮慈院預計在30日完成超過百位孕婦接種。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

為了讓孕婦媽媽們安心，除了有婦產科醫師在現場提供諮詢外，也準備了自製的衛教影片，讓媽媽們打疫苗前後，可以掃描QR Code觀看。

「一開始也是怕怕的，不敢打疫苗」懷孕34週的施小姐，看了網路上很多的資訊，還詢問了中西醫三位醫師，才決定來接種疫苗。施小姐表示，很擔心因為接種疫苗而影響到寶寶，接種疫苗前，不僅先詢問擔任醫師的先生外，還諮詢了婦產科醫師、中醫師，三位醫師都給了很詳細的評估與建議，所以才放心來打疫苗。

▲花蓮慈院預計在30日完成超過百位孕婦接種。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左一）探視接種新冠肺炎疫苗的孕婦，並致贈營養的豆漿粉祝福。

「剛打疫苗時，手臂馬上就感到麻刺還熱熱的！」另一位懷孕23週的李小姐，也很害怕打完疫苗會不會有什麼後遺症而影響到腹中胎兒，不僅在五月產檢時，就先詢問醫師孕婦能不能打疫苗了，在政府一公告孕婦可接種公費疫苗時，還在臉書詢問接種過疫苗的孕婦心得，雖然做足了孕婦接種疫苗的功課，但其實到打疫苗的前一晚，還是很擔心！

李小姐表示，婦產部副主任高聖博醫師發現她的擔憂後，立刻留言分享自製的「孕婦可以打新冠疫苗嗎？」相關資訊影片，讓看完影片的她安心不少，也更有信心來接種疫苗。

▲花蓮慈院預計在30日完成超過百位孕婦接種。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左一）探視接種新冠肺炎疫苗的孕婦，並致贈營養的豆漿粉祝福。

其實，李小姐腹中寶寶已是她的第四個孩子，之前三個孩子都是在其他醫院看診及生產，但懷第四個孩子時，已是高齡產婦，在朋友推薦下來到花蓮慈院給高聖博醫師看診，李小姐表示，高醫師不僅很關心她跟寶寶外，也非常有耐心，包含在照超音波時，都很仔細說明，讓她很安心。

高聖博醫師表示，這次為了讓孕婦媽媽們安心，除了有婦產科醫師在現場提供諮詢外，也準備了自製的衛教影片，讓媽媽們在疫苗注射前後，都可以直接掃描QR Code，就可看到以輕鬆聊天的影片，一一為孕媽咪解答。高聖博醫師也提醒，若孕婦接種疫苗前，有發燒、感冒、十四天內接種其他任何疫苗，建議暫緩接種；若是注射完疫苗後，發燒超過四十八小時或是有其他不良反應，建議盡速回醫院就診。

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