政府帶頭炒股？　外交部駁斥：疫苗採購是巴拉圭與廠商間的協議

▲疫苗話題近來熱議。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國產疫苗議題正熱，聯亞藥日前重啟興櫃掛牌，股價狂飆。但外界質疑，負責生產國產疫苗的聯亞生技在17日傳出拿下巴拉圭訂單，23日在股價狂飆後才否認拿下訂單，有炒股嫌疑。對此，外交部澄清，疫苗採購是巴國政府與廠商間的協議，我國政府並無涉入。

針對近來部分人士錯誤解讀巴拉圭預採購聯亞生產武漢肺炎UB-612疫苗事，外交部說明，我國南美友邦巴拉圭政府為對抗新冠肺炎（COVID-19）嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗。其中，也與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司，在6月16日簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約。這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。

外交部指出，巴拉圭衛生福利部及巴拉圭外交部於簽署預購合約的隔日，也就是6月17日，針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。

外交部表示，6月22日外交部回應媒體內容，是參酌上述巴國政府的聲明及新聞稿，並表達欣見由我國廠商研發的疫苗未來有機會協助友邦對抗疫情蔓延，繼續鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場。

外交部強調，進行的原則說明，卻遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票，相關人士的惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場，感到遺憾。

至於有關聯亞藥公司本月23日提及，該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，因涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此並無評論。