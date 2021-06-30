真有出國打疫苗潮！5月赴美人數增近3成　學者推估「還有2目的」

▲國內疫苗有限，先由優先族群開始接種。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國內疫情自5月起逐漸升溫，但因國內大鬧疫苗荒，導致部分國人特地出國接種疫苗。根據交通部觀光局統計，5月赴美人數共7188人次，較1到4月平均5618人次增約27％。觀光學者推估，增加的近2000人應是赴美探親、旅遊兼打疫苗。

根據觀光局統計顯示，今年5月赴美旅客數共7188人次，較去年同期的1360人次增加428.53％；而今年4月赴美人數共5361人次，1到4月則共22474人次、平均每月5618人次，等於5月赴美人數較前4個月增約27％、1827人。

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靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，旅客數增近2000人增幅還算普通，由於國內實施三級警戒，學生提早進入半暑假狀態，方便家長帶孩子出國，推估5月增加的赴美人潮應是去探親、旅遊兼打疫苗。

▲由於還輪不到普通族群施打疫苗，因此上月有許多民眾赴美接種疫苗。（圖／資料照）

近日有旅行社推出關島機加酒遊程，規劃旅客至當地接種疫苗，黃正聰表示，該遊程原本應會迴響熱烈，然而受到Delta病毒攪局，現在入境者都需入住防疫旅宿，等於除了5萬的旅費外，還需另外支付4、5萬的防疫旅宿費，恐怕會有一半以上的人打退堂鼓。

黃正聰指出，若未來一個月疫苗施打狀況順利、覆蓋率提高，有機會與韓國16％接種率接近，屆時國人恐懼感降低，政府也可放寬入境措施，觀光產業才有望見曙光。