美商務部長證實：台積電要求協助取得新冠疫苗

▲台積電表示，為台灣取得新冠疫苗有助於保護社區，並確保其正常運作。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日向路透社透露，她曾與台積電（TSMC）首席執行官談過，且台方提出協助取得新冠疫苗的要求，「（台積電）曾與白宮高層官員討論過相關事宜，我們做出回應，我們絕對希望有個好的夥伴關係，我確實認為這有幫助。」

台灣政府2周前允許鴻海、台積電可自行洽購新冠疫苗。此外，6月中旬，美國提供250萬劑新冠疫苗給台灣。

台積電給路透社的聲明提到，為台灣取得新冠疫苗有助於保護社區，並確保其正常運作。

▲台積電是全球最大的晶圓代工廠。（圖／記者施怡妏攝）

該篇報導也提到，台灣現正應對境內確診個案增加的現況，儘管感染率仍低，但當局正設法加快先前採購新冠疫苗的到貨速度。

台積電是全球最大的晶圓代工廠，在其提出此一要求之際，全球陷入晶片荒，世界各地製造業生產減緩，就連美國汽車業也遭受衝擊，估影響390萬輛汽車製造產量。

台灣新冠疫情自5月中旬爆發，儘管目前尚未對台灣晶片製造造成重大影響，但美國汽車業部分人士曾說，相當擔憂台灣疫情可能影響美國工廠取得晶片。

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