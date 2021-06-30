新冠疫苗供應吃緊！莫德納東南亞訂單今年底前「滿載」：全被訂光

▲莫德納在東南亞的疫苗供應在今年訂單上呈現滿載。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫苗供應面臨嚴重短缺，部分國家甚至已著手計畫採購2022至2023年的疫苗，做為加強劑量（第3劑），「搶疫苗大戰」早已開打。對此，莫德納在東南亞的供應商裕利醫藥（Zuellig Pharma）表示，東南亞至今年底前的訂單幾乎已近滿載，顯示各國政府在採購疫苗上面臨的重重挑戰。

根據《路透社》、《亞洲新聞台》（CNA）報導，裕利醫藥的公司總部位於新加坡，本來是一間冷藏與物流公司，其囊括包括台灣、香港、澳門、東南亞地區的疫苗分銷、配送、監管審批、採購合約等業務。

裕利醫藥的執行長格雷厄姆（John Graham）透露，「今天敲定的交易，很多都得到2022年以後才能交貨，因為莫德納疫苗2021年的供應量已經幾乎被訂光。不過今年年底可能會有一些釋出疫苗的可能性，情況將視供應供需動態產生變化。」

報導指出，隨著變種病毒株肆虐與疫情反撲，使得印尼、馬來西亞、菲律賓在應付疫情上疲於奔命，就連疫情原本曾獲得迅速控制的泰國、新加坡、越南、柬埔寨，也在此次疫情反撲下備受考驗，因此加快了東南亞地區的疫苗採購工作。

據悉，許多人口密集的國家接種覆蓋率不到10%，不到1成的人口接種少1劑疫苗，這使得這些國家更容易受到變種病毒影響，以及疫情再度反撲。

另外，包括台灣、新加坡、泰國、菲律賓等皆已尋求與裕利醫藥簽約，或是莫德納疫苗陸續到貨。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast