美中交鋒！G20外長會議聚焦新冠　王毅：多邊主義不應淪為口號

▲美國國務卿布林肯在會議中呼籲，應賦權多邊機構來對抗新型冠狀病毒疫情。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社馬特拉29日綜合外電報導

20國集團（G20）今天在義大利南部城市馬特拉（Matera）舉行外長會議，美國國務卿布林肯帶頭呼籲全球加強合作對抗疫情，中國外長王毅則稱多邊主義不應淪為口號。

法新社報導，這是G20外長自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行之後的首次面對面會談。疫情迄今在世界各地奪走近400萬條人命。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在會議中呼籲，應賦權多邊機構來對抗新型冠狀病毒疫情，解決日益擴大的全球不平等，並加快遏制氣候變遷。

他說：「在面對這些挑戰與其他眾多議題上，一個強大的多邊體系非常重要。」

他說：「這就是為什麼美國致力於支持有效和負責任的多邊機構。」「我們必須交出成果－為我們的國家、我們的人民和世界。」

Multilateralism is our best tool for tackling the global challenges we face, whether the COVID-19 pandemic, climate crisis, or building a sustainable economic recovery. My meeting with the #G20 Foreign Ministers reinforced the vital role of and our deep commitment to it. pic.twitter.com/hDlM02EEz6 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2021

布林肯指出，美國承諾為COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供20億美元，拜登總統除了為世界提供美國庫存的8000萬劑疫苗外，還承諾製造和捐贈5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗。COVAX是聯合國所支持、目的在為低收入國家接種疫苗的倡議。

拜登的疫苗倡議與布林肯出席會議的部分目的，是面對崛起的中國展現美國強大的領導力。拜登政府將日益獨斷的中國視為全球頭號挑戰。

中國外長王毅今天以視訊出席G20外長會議時，他沒有點名美國，但在言論中有所暗示，呼籲G20「應以身作則，帶頭踐行真正的多邊主義」。

他說：「中國呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積疫苗，為消除免疫鴻溝作出應有貢獻。」王毅還說，北京已經出口了4.5億劑疫苗。

王毅說：「多邊主義不是冠冕堂皇的口號，更不能成為推行單邊行徑的包裝。」

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