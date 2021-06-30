4大天王變異株肆虐！防Delta大流行　專家：年輕人感染率較長者增5倍

▲專家指出，目前新冠疫苗施打率較低的亞洲、非洲要更嚴謹對待變種病毒。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

目前遍及全球的四大新冠病毒變異株，目前以Delta為天王病毒之首，既Alpha（英國變種病毒）後造成新一波世界大流行。專家也示警，Delta相較Alpha，對5-12歲及18-24歲感染比例，比60歲以上民眾更增加5倍。

英國Alpha、南非Beta、巴西Gamma、與印度Delta變種病毒，為全球的四大新冠病毒變異株。台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙指出，過去是Alpha病毒是主要趨勢，但Delta已慢慢變成主角，以各國感染的流行波雖有趨緩，但仍相當嚴峻。

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疫苗施打率也影響著確診數，全球疫苗注射一劑的比例約是23%，陳秀熙認為，達到全球免疫尚有距離。不過，以世界各洲的情況來看，歐洲施打率為40%、北美洲42%、亞洲23%、南美洲28%、非洲2.5%、大洋洲17%，歐美隨著疫苗接種率增加，染疫數也有下降趨勢。

不過，陳秀熙提醒，如：南美洲疫苗施打雖較亞洲或大洋洲高，但疫情仍未受到控制、甚至呈現上升狀態，也意味著疫苗的選擇及NPI警戒政策等其他因素可能影響。

陳秀熙說，亞洲在疫苗施打上要做非常大的努力，否則變種反撲的情況下，很可能造成新一波流行；另外，非洲疫情也持續往上攀升，建議在疫苗充足前，需有好的防疫措施建議，否則將會在世界大流行上形成另一個很重要的負擔。

陳秀熙也提到，根據國際研究結果顯示，Delta變種病毒典型症狀有改變，此外Delta相較Alpha變異株具有較低Ct值，對5-12歲及18-24歲感染比例，相較於60歲以上民眾更是增加5倍，且Delta變種病毒的傳播力雖更強，但施打兩劑疫苗仍能有效降低住院風險。