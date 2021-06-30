蘇系結盟港商壟斷疫苗冷鏈運輸？　行政院駁斥：憑空想像

▲行政院長蘇貞昌視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

有媒體報導，在疫苗開始大量到貨的此時，「綠營生技幫」不但從中作梗要壟斷疫苗超低溫冷鏈運輸產業，還點名「蘇系」在幕後操作。對此，行政院30日出面駁斥，院長蘇貞昌與這些疫苗生技業者或冷鏈業者本不認識，私下亦從無往來，毫無利害關係，而所謂陳時中指揮官「夾在蔡、蘇二人間」，更是憑空想像。

針對周刊王報導「雅各臣拉裕利結盟蘇系」一事，行政院發言人羅秉成30日表示，指揮中心已經一再對外說明，有關疫苗採購、研發事宜皆尊重專業判斷，「從無立法委員或任何政治外力干涉介入」。

該篇報導無視指揮中心及當事人已多次澄清之事件，拼湊各方傳聞，且引用所謂知情人士，一再影射生技業者結合立法委員阻撓東洋公司購買BNT疫苗云云等不實舊聞，令人遺憾。

羅秉成重申，疫苗是要施打於人體，攸關國人健康，政府必須依相關法律規定及專業判斷，進行疫苗採購事宜，才能確保其合法性、安全性及有效性。至於民間所欲捐贈的疫苗，指揮中心從一開始即要求須提供原廠授權證明等相關文件，以避免疫苗來源不明之問題，不生所謂改口之情形。

羅秉成強調，院長蘇貞昌與這些疫苗生技業者或冷鏈業者本不認識，私下亦從無往來，毫無利害關係。另所謂陳時中指揮官「夾在蔡、蘇二人間」云云之情形，更是憑空想像，任意猜測。

羅秉成呼籲，媒體向以社會公器之第四權自居，故除應基於維護公共利益監督政府外，也應秉持專業自律，詳實查證，善盡媒體的社會責任。惟該篇報導恣意揣測、以訛傳訛，政院要表達嚴正的譴責。