龍山寺地下街今復業！八成店家陸續拉開鐵捲門　每攤不得超過5人

記者袁茵／台北報導

因應三級警戒，台北市許多夜市、地下街屬於停業狀態，龍山寺地下街原盼29日能復業，不過28日晚間接到北市市場處通知，要等到29日下午場勘後才能做決定，最終確定可以復業。龍山寺地下街自治會會長洪文和30日受訪時表示，已有配合衛生局要求加強的作為，今日約有七、八成店家要營業，希望復業順利。

▲龍山寺地下街自治委員會長洪文和。（圖／記者陳煥丞攝）

龍山寺地下街原本以為29日可以解封，結果28日被擋下來，洪文和29日受訪時表示，這10多天都有擬定很多防疫措施守則，結果28日差不多晚上9時左右，市場處要他們等待29日下午跟衛生局的會勘再做決定，理由是因為柯文哲28日開記者會提到南萬華問題，儘管龍山寺地下街屬於中萬華，但龍山寺地下街會聽從市府決定，等到下午會勘後再做決定，目前攤位人員也沒什麼反映，就是配合決定。

而北市衛生局、市場處29日下午赴龍山寺地下街會勘結果，要求加強防疫做為，也確定於30日上午11時復業。洪文和29日下午受訪時提及，會配合降載人流為600人、店家實聯制與每日清消，且每個攤位包括店員不得超過5人，由於地下街比照商場模式，不用依照夜市的開設四分之一攤規定，預計八成店家開業。

針對龍山寺地下街時隔1個多月再度復業，洪文和30日受訪時指出，衛生局有來現場要求加強部分，都已經有做好準備了，包括防疫動線、措施等規劃，進入商場也要量體溫、消毒、實聯制，今日有七、八成店家要營業，希望復業能夠順利，讓大家都能安心，其他自主停業部分也予以尊重。

針對防疫動線，洪文和說，本來商場有3個出入口，因為防疫需求，就把1個出入口關掉，只開放2個；至於每個攤位內不得超過5人部分，如果有超過的話，會透過保全勸導裡面人員到外等候，裡面最多只能4個人。