「前三級片女星」當服務生1年！蛋糕店打工維生　坦言還想當演員

▲梁敏儀去蛋糕店當服務生。（圖／翻攝自fb／梁敏儀Winnie Leung）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情已經持續1年半，嚴重影響經濟，也波及娛樂行業。香港45歲的前三級片女星梁敏儀，近日被發現於蛋糕店穿起制服做店員。她表示，疫情嚴重，但生活還是要過，疫情過後還會繼續選擇做演員。

綜合港媒報導，照片中，梁敏儀穿著黑色西裝外套和黑色短裙，腿上穿著黑色絲襪，腳上穿著一雙黑色小皮鞋，一頭乾淨的短髮，看起來很幹練。她和買面包的顧客握手打招呼，很敬業。雖然梁敏儀的臉上戴著口罩，但仍然可以看出有點疲憊。

▲她被封晶女郎。（圖／翻攝自新浪新聞）

1999年參選港姐入行的梁敏儀，一向以性感形象見稱，曾拍攝《情陷夜中環》、《古惑仔：江湖新秩序》等被封晶女郎。2016年拍攝《鴨王2》後，曾表示不想再拍三級片，但她上一部作品，也是王晶出品的TVB劇集《荷里活有個大老千》。

近年，梁敏儀轉為主力登台商演，但受疫情影響停工多時，為養家無奈轉行。他表示，商演工作因疫情叫停，為養家之前甚至做過倉務員，現在在蛋糕店工作已接近1年。梁敏儀坦言，一開始相當不習慣，遇見熟人或被客人認出時會感到尷尬，但現已漸漸適應。