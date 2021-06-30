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momo富邦媒證實　新北市電話服務中心人員確診

▲▼momo（圖／資料照）

▲momo富邦媒證實內部員工經PCR核酸檢測後確診新冠肺炎疫情，主要是位於新北市電話服務中心人員。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情嚴峻，新北市三重湯城廣場某企業爆發群聚感染，共5人確診70人居家隔離，衛生局已在第一時間擴大匡列採檢，確診者同樓層員工2次快篩結果皆為陰性，而momo也證實6月21日接獲通知，位於新北市電話服務中心人員，經PCR核酸檢測確診。

momo表示，內部防疫應變小組於接獲通報後，立即進行辦公室全面性除菌消毒作業。針對確診員工之工作位址的所有同仁，公司也立即安排醫事人員進行企業自主快篩，一人快篩陽性，經PCR核酸檢測為新冠肺炎確診個案。確診同仁目前皆已就醫進行妥善治療，其相關活動軌跡及疫調作業將由主管機關協助調查，並掌握其相關接觸者。同辦公區域被匡列相關同仁經通報主管機關後，目前也由主管機關進行居家隔離管理中；其餘同仁全面進行14天自我健康監測。

為求慎重，momo於6月28日進行第二次快篩，結果全數為陰性。而電話服務中心同仁平日工作性質主要透過電話服務消費者，因此無與客戶接觸疑慮。公司也於日前啟動防疫預防措施，對於整體營運將不受影響。

因應疫情升溫，momo於5月17日起升級防疫措施，內部同仁隨即採分組、分流居家辦公；針對進入公司上班同仁也進一步採取分層政策，不同樓層彼此之間不會互相有接觸。而進入辦公大樓除需量測體溫、要求於辦公場所全程配戴口罩、會議全部改為線上視訊方式進行，同時關閉休憩用餐與健身公共區域使用等。

近期企業群聚感染案例頻傳，且Delta變種病毒已入侵台灣，新北經發局強調，企業如發現員工有發燒、上呼吸道、腹瀉及嗅（味）覺異常等症狀時，應立即請員工至社區篩檢站採檢，並需留存相關紀錄，市府將不定時查察，如違反規定得依《傳染病防治法》新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

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