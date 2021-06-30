中共迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

▲中國共產黨歷史展覽館中，將推進兩岸關係和平發展，放入中共現任總書記習近平的單元中。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共將迎建黨百年，國台辦主任劉結一6月上旬，於《黨建》雜誌重申「解決台灣問題、實現祖國完全統一」，並重點提及「遏止外部勢力干涉。」 對兩岸是否在黨慶節點上有所改變，陸方學者受訪認為，大陸期待台灣問題，能在國家強盛的過程，逐步得到和平解決，這是長期任務，不是在某個時間點上非要完成的使命。

據大陸國台辦主任劉結一，6月4日在《黨建》雜誌的刊文指稱，「實現祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求」，並提及要堅決遏制外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，希望更多台灣人自決投身反獨促統的偉大事業。

▲慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》，28日晚間在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯點出，文章裡除提到必然要求、遏制外部勢力干涉外，也表示要奮力推進、共同努力等。他認為在共產黨100周年的背景下，兩岸關係因近期的疫苗問題、美國軍用運輸機降落松山、美國軍艦穿行台海，如此對抗，「肯定不是好事情」，但在這個時點，陸方也不會希望兩岸發生衝突，所以「還在盡最大的努力。」

包承柯認為，大陸希望外部勢力有所克制，才會給兩岸和平氛圍，創造有利環境。「我相信中國大陸在黨慶一百年的安排裡，當然希望兩岸和平發展的事業往前走，但這是兩個不同的角度。」

包承柯說，因為台灣問題的複雜性，表明他不容易解決，所以大陸認為這是一個長期任務，不是某個時間點上非要完成的使命，因此黨慶的背景下，會更多關注在中國大陸本身的強大、「中國夢」的實現，而後在強盛的過程中，期待台灣問題逐步獲得解決。

中共中央黨校副校長、黨校國家行政學院副院長謝春濤日前在一場媒體茶會上，被問到對於「祖國統一」，是否有時間表和優先次序，當時他也坦言，在對於「完全統一」，恐怕很難講出具體時間。

不過，謝春濤亦指出，「偉大復興的中國夢，肯定包含國家完全統一，不管有多少困難，中國大陸最終一定要實現完全統一。」他認為，形勢將越來越有利於實現完全統一，「即使有困難，但這問題在不太遠的將來，一定可以得到很好的解決。」

包承柯也提到，在中國大陸認為美國持續「干預台灣事務」下，台海的危險程度確實在增加，在大陸方面，應會關注待3、4個月後，若兩岸疫情都比較平穩，蔡英文會採取什麼舉動，來影響兩岸關係，譬如她已經很長一段時間沒有出訪，所以接下來的安排，以及美國的應對措施等，都是陸方會特別關注的。

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