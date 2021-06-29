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陸百年黨慶「七一」上午登場　習近平發表「重要講話」

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，習近平等中共領導人出席觀演。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共百年黨慶將於7月1日上午8時舉行，習近平將發表講話。圖為習近平28日晚，觀演慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共百年黨慶時間敲定，將於7月1日上午8時在北京天安門廣場舉行。據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話，央媒將進行現場直播。

據大陸中宣部副部長王曉暉在日前舉辦的說明記者會上介紹，活動將以中共中央名義，隆重舉行慶祝中國共產黨成立100周年大會，系列活動包括黨史學習教育、舉行慶祝大會、「七一勳章」評選頒授和全國「兩優一先」評選表彰，以及舉辦大型主題展、文藝演出、召開理論研討會和座談會等內容。

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共建黨百年慶祝活動將在北京天安門廣場舉行。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，中央軍委政治工作部主任助理、解放軍少將李軍曾表示，今年黨慶活動「不閱兵」，但觀察6月12日、13日天安門周邊地區預演，出動解放軍機殲-10、殲-20，以及武裝直升機等，排列出「100」、「71」字樣，預計仍將有解放軍參與演出。

據新華社29日報導，慶祝中國共產黨成立100周年大會於7月1日上午8時在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話；報導稱，屆時，中央廣播電視總台和新華網將進行現場直播；全國各級廣播電視主頻道、主頻率，各新聞網站、新媒體平台同步轉播。

目前，北京故宮、天安門廣場已相繼封閉，周邊街道開始交通管制，禁止非活動相關飛行器飛行，參與活動採訪的嘉賓、記者需於參會前打完兩劑次新冠疫苗、持48小時核酸檢測陰性證明，和提前入住指定酒店，進行閉環管理。

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