美緩俄加強打壓華！　習普視訊會晤展現「鐵桿關係」　

▲大陸國家主席習近平昨28日下午在北京同俄羅斯總統普丁舉行視頻會晤。（圖／翻攝）（圖／新華網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平昨28日下午在北京同俄羅斯總統普丁舉行視頻會晤。兩國元首發表聯合聲明，，兩國正式宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期。在迎來中共百年黨慶時刻，中俄這項宣布釋放什麼樣訊號？大陸學者楊進分析，中俄兩國領導人密切互動，這釋放出極高的政治戰略含義。在世界變局背景下，展現兩國高度友好和信任。

《環球時報》報導稱，習普視訊會晤的舉行正值共產黨即將迎來建黨100周年、《中俄睦鄰友好合作條約》已滿二十周年面臨延期，以及俄美首腦峰會不久前剛在日內瓦結束，這三大時機和相關內容均向外界釋放出強烈政治信號，「即中俄關系在當前國際形勢大變局下的牢固性與穩定性。」

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所中亞研究室副主任楊進表示，中共建黨100周年的重要時刻，中俄兩國領導人密切互動，這釋放出極高的政治戰略含義，反映出中俄兩國夥伴關系在世界面臨深刻變局的大背景下的牢固程度和「含金量」，以及兩國在政治上的相互尊重和信任。

▲中俄視訊會談展現「鐵桿關係」。（圖／翻攝 新華網）

另外，中俄視頻會晤不久前結束的美俄日內瓦峰會。在16日舉行的俄美首腦會晤召開前後，拜登政府的種種舉動所釋放出的「緩和對俄關系，加強對華打壓」的意圖更加明顯。

對此，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副研究員趙會榮也分析，「普拜會」之後，輿論普遍認為，俄美關系並未取得實質性進展，美國和西方對俄羅斯仍然采取雙重遏制的策略，兩國領導人的會晤並未讓雙邊摩擦有實質性減弱。

中國人民大學-聖彼得堡國立大學俄羅斯研究中心副主任王憲舉表示，普丁在多個場合公開表示，試圖挑撥中俄關系的努力不會成功。此次中俄對話再次證明，中俄在重大國際問題上的立場高度一致，並將進一步加強戰略協作，這一密切關系不會被第三國影響或破壞。