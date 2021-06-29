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喝茫硬要酒駕撞死「台大學霸」　法官怒了！改判賠1246萬：惡性重大

記者許力方／綜合報導

新北市23歲台大土木工程林姓研究生2018年騎車返家途中，遭酒駕轎車撞飛，家屬忍痛拔管，肇事的44歲設計師林志憲當天在台北應酬喝酒，硬要開車回三重，酒測值高達0.7，最後違規左轉把他撞死。一審判決林志憲須賠償家屬1046萬多元，二審法官認定他酒駕害前途似錦的台大生喪命，惡性重大，加重改判1246萬多元，可上訴。

事發於2018年10月5日，林志憲晚上跑到台北西門町應酬喝酒，在餐廳就酒醉，仍自認「不受酒精影響」，堅持獨自開車回三重的家，沿著台1高架道路下泰林路匝道時，發現走錯路，在新北大道、泰林路口違規左轉，導致直行的林姓研究生來不及剎車撞上，頭部重傷，導致顱骨骨折併發顱內出血、腦疝脫、左側創傷性大量硬腦膜上出血及硬腦膜下出血及蜘蛛膜下出血等，當場失去呼吸心跳。

▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼台大生遭酒駕撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲23歲台大土木工程所學霸騎車載女友，返家途中慘遭酒駕撞死。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方到場一查，發現林志憲酒測值高達0.7毫克，事後被檢方諭令10萬元交保，一度讓林母崩潰痛哭「一點機會都不給我，我不能接受！不能接受！被這種人渣殺了。」刑事部分被重判5年6個月定讞入獄，民事部分，林父、母認為林志憲「酒駕就是殺人」，分別求償840萬多、835萬多元。

林志憲一審坦承過失致死犯行，但辯稱自己肇事後遭解雇，靠打零工維生，經濟不佳，而研究生父親是工程師、收入頗豐，不應要求支付撫養費用，且求償金額過高，他願意分別先賠償95、55萬元，最後新北地院判決他應賠償1046萬2921元，但死者父母均不服上訴。

高等法院審理認為，林姓研究生事故時年僅23歲，即將從台大土木工程研究所畢業，前途似錦，父母從小把他養育成人，投入無盡關愛和心力，卻遭逢事故喪子，蒙受天人永隔深刻、嚴重的痛苦。法官痛斥，林志憲事發前喝了3、4瓶清酒，偵查中自稱在餐廳時已經喝醉，仍不顧公眾安全冒然酒駕，漠視其他用路人生命安全，讓原本美滿的家庭因而破碎， 慰撫金應提告各加碼約100萬元，改判1246萬1921元，分別646萬多元、599萬多元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼林志憲自首認罪酒駕過失致死，刑事判5年6月須入獄。

▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼林媽媽一度崩潰「一點機會都不給我，我不能接受！被這種人渣殺了」。

▲▼台大生遭酒駕撞死。（圖／記者陳雕文翻攝）

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