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社會 社會焦點 保障人權

送女友回家後…台大研究生遭酒駕車輛撞死！肇事者：以為酒精沒影響

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記者陳雕文／新北報導

新北市一名設計師於晚間參加廠商餐會，到了深夜11點多，喝到醉醺醺的他卻執意開車回家，後來下匝道時未注意號誌，違規左轉，把就讀台大研究所的騎士活活撞死。死者母親痛批，「不能接受！被這種人渣殺了！」新北地檢署5日依酒駕致人於死罪起訴。

▲▼酒駕害死寶貴的生命。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲設計師自認不受酒精影響，酒駕上路害死寶貴的生命。（圖／記者陳雕文翻攝）

再也回不了家

就讀台大土木所碩士班的23歲林姓研究生，去年10月5日晚間先騎車載女友回泰山的住處後，隨後在返家途中，遭酒駕的轎車撞飛！頭部重創失去生命徵象，隔天下午2點，家屬決定忍痛拔管；與林姓研究生交往半年的女友守在加護病房外，不斷自責大哭，認為當時如果沒讓男友送回泰山，男友就不會死了。

▲▼研究生。（圖／翻攝自林姓研究生臉書）

▲台大生遭酒駕轎車撞死。（圖／翻攝自死者臉書）

拔管當天晚間10點，遺體在醫院相驗，死者家屬詢問記者，「你們都來了，那為什麼那個人（肇事者）都還沒到！」隨後看到肇事者，戴著口罩並由親友陪同走到往生室門前。家屬緊握拳頭，情緒激動罵：「用跪的進來啦！」

▲▼酒駕。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲肇事者牽著太太的手（紅圈處）被家屬痛罵。（圖／記者陳雕文翻攝）

自以為不受酒精影響

44歲林姓設計師案發當天在台北市應酬，喝完酒後自認「不受酒精影響」，深夜11點多逞強開車要回三重的家，結果不慎下錯匝道，他情急下違規左轉，當場撞倒3名騎士，其中林姓研究生傷勢最重，顱內出血並失去呼吸心跳。

▲▼酒駕。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲酒駕肇事的設計師，向警方說明自己不受酒精影響。（圖／記者陳雕文翻攝）

肇事的林男酒測值高達0.7毫克，檢察官諭令10萬元交保，死者母親得知崩潰說，「一點機會都不給我，我不能接受！不能接受！被這種人渣殺了」，並痛批「酒駕是殺人啊！」，認為駕駛應該以殺人罪移送，絕不是單純過失致死，以10萬元交保。

▲▼酒駕。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林姓研究生的機車遭到高速衝撞，車體嚴重毀損。（圖／記者陳雕文翻攝）

撞人前有剎車，難認殺人犯意

死者的父母指出，林姓設計師明知自己酒醉，已經無法安全駕駛，卻執意開車上路，有殺人的不確定故意；檢方調查，林姓設計師雖然酒駕，但在撞到林姓研究生的前，是先減速後才違規左轉，因此難認其有殺人犯意，最後依酒駕致人於死罪起訴。

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