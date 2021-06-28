桃園賣場2樓12人開趴！網：報案1小時沒人來...警方回應了

▲警方前往民眾檢舉群聚時，發現大門深鎖，外觀無法辨別該場所是否營業。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在社群貼文指稱，桃園市同安街與莊二街口的賣場二樓26日深夜有12男女喝酒喧嘩，質疑「政商關係良好，每次警察來都沒事，報案了一小時都還沒人來關切，沒人來管，警察呢？」網回：「正大光明群聚無誤」、「後台很硬哦」。警方表示，已傳周姓老闆前來說明，依違反防疫規定移請衛生局開罰。

▲民眾貼文指12人深夜群聚喝酒喧嘩。（圖／翻攝臉書「桃園爆報」）

民眾27日在臉書「桃園爆報」貼文，「同安街與莊二街口的賣場二樓，叩x堂，《昨日12人喝酒喧嘩》我是不知道有沒有違法啦，晚上12點還可以吵架！平日常常深夜還在唱歌擾民⋯而且似乎政商關係良好，每次警察來都沒事，昨天更扯報案了一小時都還沒人來關切，然後一直到12點依然沒人來管！警察呢？桃園無法了？」網友還貼上當晚現場有女子還不勝酒力倒在地板上畫面，更回這是「正大光明群聚無誤」、「後台很硬哦」、「無法無天」。

▲▼12男女深夜群聚喝酒喧嘩，並有女子喝醉倒。（圖／翻攝臉書「桃園爆報」）

轄區警方表示，當日接獲報案時均於第一時間派員前往處理，惟店家均不回應及開門，且現場大門深鎖，從外觀無法判斷是否營業，再根據熱心民眾在臉書貼文，聯絡店家周姓老闆前來說明，店家表示將場地借給友人使用，全案調查後將移請桃園市政府衛生局，依照違反傳染病防治法進行裁處。警方也呼籲民眾應遵守防疫三級警戒的各項規定，勿成為防疫破口。

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