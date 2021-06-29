6對男女藏三重養生館「偷偷連結」 警突襲稽查目睹驚人一幕

▲男客見員警稽查怕丟臉連忙遮掩。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

全國疫情持續提升三級警戒，加上Delta襲台，新北市三重警方為防止漏網之魚產生疫情破口，26日傍晚配合新北市府加強查緝轄內休閒娛樂業者，確認有無暗中營業狀況，不料真的在重新路一家無照的養生館發現店內有人，入內稽查後有櫃台人員2人、服務小姐7人、客人6人，共15人在場，一併被帶回偵辦，訊後依照《傳染病防治法第》報請市府主管機關裁罰。

據了解，這一家違規營業的養生館今年初才被三重警方函報違規營業，後來因三級警戒配合停業，卻在疫情再度緊張之際死灰復燃，26日警方下午4時許前往巡察時，發現養生館疑似有偷偷營業的狀況，經警方於店外守候，1小時候見時機成熟許進入該店稽查，果然發現違規事證明確。

員警在店內發現除有櫃台人員2人，另有服務小姐7人及男客6人，明顯違反市府防疫公告，將報請市府目的事業主管機關依傳染病防治法第70條第1項第3款規定裁罰。

▼員警三重養生館內目睹6對男女不畏疫情連結，將現場15人帶回裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）



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