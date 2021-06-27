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獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

▲▼旗山分局。（圖／取自旗山分局）

▲旗山分局查獲自己人酒駕。（圖／取自旗山分局）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局旗山分局大義滅親，查獲一名男子酒駕，民眾目擊一輛車就停在旗屏路的車道上，於是報案，員警抵達現場，發現車上男子不但喝酒，還具有警職身份，而且這名警察去年還涉及2個分局偵查隊共9人一起到鳥松區喝花酒被調職，人稱九條好漢之一。

24日晚上11點多，高雄市剛下完大雨，一部車就停旗山旗屏路的車道上，由於天色昏暗加上大雨過後，視線不佳，所以路過民眾相當擔心會發生什麼事，於是通報了旗山分局，旗尾派出所員警前往了解，發現車上傳出濃濃酒味，而駕駛睡在車上，所以請他下車，清查身份意外發現是「自己人」，一名其他分局偵查隊的陳姓偵查佐。

▲▼ 高雄兩分局的偵查隊員涉嫌到鳥松區的一家KTV喝花酒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲陳姓偵查佐去年10月26日跟另外8名同事涉嫌到鳥松區的一家KTV喝花酒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

這名陳姓偵查佐還曾經涉及2020年10月26日，高雄2分局偵查隊共9人涉足鳥松區「江山美人」複合式KTV唱歌，還找5名坐檯小姐陪酒，當時高雄市警察局長劉柏良相當震怒，警界私下稱「九條好漢」。他就是其中一名，時隔8個多月，現在又酒駕被查獲，高雄市警察局對這名陳姓偵查佐記1大過，而他本人初步表示承認錯誤要退休，所屬分局將專案報請退休。

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