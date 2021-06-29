屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！14接觸者專案採檢

▲仁愛鄉公所針對屏東逃逸移工足跡進行清消，南投縣衛生局明將上山為接觸者採檢。（圖／仁愛鄉公所提供）

記者高堂堯／南投報導

Delta印度變種病毒株肆虐屏東縣部分地區，一名原在屏東縣工作且搭過染疫司機所開白牌計程車的印尼籍移工，日前非法逃逸至南投仁愛鄉山區打工，遭警方逮捕並送往集中檢疫所安置；該移工初採PCR陰性，但稍早卻驚傳發燒再度被送醫，南投縣衛生局表示，並未收到中央訊息，最快明天將上山為匡列的14名接觸者進行專案採檢。

這名綽號「安」的印尼籍48歲男子，曾由染疫的白牌計程車司機（案14298）載送、往返住所和工作地點；相關單位在進行該傳播鍊疫調時，也曾通知「安」赴醫療院所採檢PCR，但他卻在此前就逃逸無蹤，警方和衛生相關單位發出中文、印尼文的雙語訊息，指「安」有高度染疫風險，請求各地和移工社群協助尋找通報。

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▲印尼逃逸移工曾搭上屏東染疫司機的計程車，一採陰但稍早傳發燒送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

後屏東警方得知該移工可能逃往南投仁愛鄉山區，協請南投警方協助，前（29）日晚間近9時許於華崗部落找到人，隨即將他送下山赴南投醫療院所採檢PCR，呈陰性反應，再送往集中檢疫所隔離安置，未料距一採還不到2天，該移工就在檢疫所中傳出發燒情形，再被送往醫院就診。

南投縣衛生局表示，因為該印尼男子為逃逸移工而非南投縣民，昨天也是被警方告知落網消息，其安置的集中檢疫所也屬疾管署中部指揮中心管轄，至目前為止尚未獲轉報該移工發燒送醫的訊息，依照法定防疫程序，若在隔離期間有發燒等症狀而送醫，會由醫師評估再做一次PCR，確認是否為陰轉陽。

仁愛鄉公所昨已針對該移工足跡進行全面清消，縣府衛生局指出，匡列接觸者14人，因山區近日天候不佳、路途遙遠，已請他們配合自主隔離，最快明天將派員上山進行專案PCR採檢，防堵疫情燒進山區偏鄉。

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