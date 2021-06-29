快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

▲三重湯城廣場。（圖／Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市三重湯城廣場某企業29日爆出有員工確診的消息，經衛生局篩檢後，確定有5名員工確診，目前已擴大匡列70人進行居家隔離。

衛生局表示，該企業的某員工21日進行CPR檢測為陽性確診，22日對公司進行篩檢，陸續有3名職員確診；此外，一名離職的女員工也確診，她是前述確診員工的女友，共計5人染疫。

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衛生局28日針對該企業的相關員工進行2次猜檢，並匡列同部門、樓層的70人進行居家隔離。

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