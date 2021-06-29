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機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

▲▼機車騎士闖紅燈、口罩只遮下巴，遭員警當場開單，2項違規併罰。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼機車騎士闖紅燈、口罩只遮下巴，遭員警當場開單，2項違規併罰。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情嚴峻，近期Delta變種病毒也入侵屏東，造成人心惶惶；花蓮縣雖然至今累積10日零確診，但鄰近屏東僅僅兩個縣市，花蓮玉里分局深怕民眾認為疫情和緩自行解封，假日期間各分駐派出所仍加強防疫稽查，發現仍有民眾出門未戴口罩甚至將口罩拉下只掛在下巴，警方仍會依規定舉發移送裁罰。

▲▼機車騎士闖紅燈、口罩只遮下巴，遭員警當場開單，2項違規併罰。（圖／玉里分局提供，下同）

中平派出所長潘永祥、警員翁宗祺25上午執行稽查勤務時，在卓溪鄉太平村一座無名橋，發現有位村民在橋上攪土工程時裸上身未配戴口罩，員警立即下車蒐證，經了解該民工作時認為配戴口罩悶熱，故貪圖方便，便將口罩放在貨車上。

玉里派出所副所長王振業、警員李哲銘26日晚上20至22時執行防疫稽查兼巡簽金融機構勤務時，巡經至玉里光復路與大同路口，發現一名騎士騎乘摩托車當時行經路口正要右轉，口罩未確實配戴露出口鼻，警方當場蒐證落實一律裁罰不再勸導。

▲▼機車騎士闖紅燈、口罩只遮下巴，遭員警當場開單，2項違規併罰。（圖／玉里分局提供，下同）

攪土工人因太熱裸著上身未配戴口罩，員警蒐證開罰。

26日晚間竹田派出所副所長田新光、警員邱皇儒執行巡邏稽查勤務時，巡經台9線293.5公里十字路口時，一名民眾闖紅燈，員警向前攔查取締違規，竟發現騎士騎乘摩托車亦將口罩戴在下巴，未確實遮住口鼻，除了當場依道路交通管理處罰條例第53條第1項舉發民眾闖紅燈，處新台幣1800元至5400元以下罰鍰，亦以傳染病防治法第37條第1項第6款舉發外出未配戴口罩，處新台幣3000元至15000元以下罰鍰，大傷荷包。

分局長陳蔚文表示，全民防疫刻不容緩，防疫視同作戰，近日Delta變種病毒來襲，傳染力更強，三級警戒持續延長，請民眾重視自身安全不要鬆散而忽視病毒傳播能力。呼籲，外出記得要配戴口罩，確切遮住口鼻，壓緊鼻樑壓條才能避免防疫失效，造成害人害己又傷財。

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