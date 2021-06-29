往返金門機票一位難求…民眾哀號！縣府宣布：明起啟動緊急專機疏運

記者林名揚／金門報導

航空公司因為疫情影響，大幅減少台灣金門的每日航班，導致現在出現一位難求的窘境。對此，金門縣府宣布，30日開始啟動緊急專機，提供鄉親往返台金的緊急服務，直到三級警戒解除為止。

▲往返金門機票一位難求，民眾哀嚎 。（圖／記者林名揚攝）

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金門縣觀光處表示，自從疫情爆發以來，已協調航空公司大幅減少台金每日航班至三班，日均到站人數低於200人，縣府也於機場落實到站旅客全面篩檢工作，以防堵疫情入侵金門。

然而，在這樣的情況下，有不少民眾紛紛向縣府表達台金往返航班一位難求的困境，而為了兼顧防疫與鄉親緊急需求，金門縣府決定，在不增加平日航班以及保障急難救助需求的條件下，於30日啟動緊急專機，提供鄉親往返台金的緊急服務。

觀光處提到，緊急專機安排每週一、三、五各一班次，直至全國三級警戒解除為止，並以需求量最大的北金航線為主，若有緊急需求，可直撥082-318823#61002-9或0800-318823，在金門的鄉親則可直撥1999縣民服務專線。

另外，緊急專機開放申請部分，台灣端機場將嚴格管控，僅開放奔喪、醫療後返金及探望病危家人，以減少人員移動與病毒入侵的風險，金門端則以赴台奔喪、就醫及探望病危的鄉親為優先，剩餘機位再釋放至現場候補旅客搭乘。