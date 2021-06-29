7月新制懶人包！育嬰津貼加碼、擴大不孕補助　機組員檢疫7+7

▲7月起產檢項目、次數、產檢假都增加，同時擴大不孕症治療補助及對象，更加碼育嬰留停薪資。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

7月即將到來，各單位也推出新措施，攸關你我荷包及生活大小事，包括加碼育嬰留停津貼、產假天數，也將擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助及對象；而交通方面，台鐵可預訂開車前30分鐘車票；另外未接種疫苗的機組員，改採7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+7天加強版自主健康管理⋯等。《ETtoday新聞雲》一次整理讓你一目瞭然！

►生育相關補助

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為落實「國家跟你一起養、安心生」，育嬰留停津貼7月1日起加碼，從原本6成薪資提升至8成，其中6成將由就業保險基金支出、2成則由政府出。

而產檢方面，產檢次數將從10次調高為14次，產檢項目增加妊娠糖尿病、貧血篩檢和2次超音波；產假也從5日增加為7日，新增2天的費用將由中央政府負擔，雇主可向中央主管機關申請補助。

同時將擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助及對象，過去只限於中低收入戶家庭，一年只補助1次，未來除給予不孕症治療試管嬰兒補助外，將擴大對象至一般夫妻，該項政策經費約32億，預估嘉惠2萬多對夫妻。一般夫妻第一次補助最高10萬，後續最高6萬；低收中低收入戶每次最高15萬；人工生殖機構總計也從20家提升到93家。

▲7月起台鐵延長當日可訂票時間至開車前30分鐘車票。（圖／記者湯興漢攝）

►台鐵延長可訂票時間

台鐵乘車當日訂票時間，原先為由可預訂開車前1小時以上之車票，7月1日起延長至可預訂當日開車前30分鐘車票，付款時間為乘車前20分鐘。另外，訂票後逾期未取之停權措施，原「3個月內有3次訂票未取紀錄，施予停權1個月之措施」，調整為「1個月內有3次訂票未取紀錄，施予停權1個月之措施」。

▲國籍航空機組員返台檢疫措施加嚴，長程航班未施打疫苗，檢疫時間改採7+7。（圖／記者李毓康攝）

►國籍航空機組員返台檢疫措施加嚴

7月1日起，將加嚴國籍航空公司返台機組員檢疫措施，其中重點高風險國家（如印度、巴西）航線航班之返台機組員，居家檢疫14天（結束日PCR檢驗）。

而長程航班，尚未接種疫苗以及接種1劑疫苗未達兩週者，採7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）。若接種1劑疫苗且滿兩週，但尚未具完整疫苗保護力者，採5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理（第9、14天抗原快篩）。完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性，採7天自主健康管理（結束日PCR陰性）。

短程航班方面，未完整接種疫苗達兩週及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理+每14天PCR監測；完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，自我健康監測+每14天PCR監測。

▲i郵箱優惠上路。（圖／中華郵政提供）

►「i郵箱」代收貨款郵件郵資優惠

7月1日起代收貨款郵件寄至「i郵箱」者，每件減收30元郵資。

►航港監理服務便民措施

因應國內疫情嚴峻，考量民眾可能因疫情關係無法如期依法辦理船舶檢查、船員換照或參加訓練，航港局為此提供「船舶檢查展期」、「船員證書展延及實施線上學科訓練」及「監理業務線上申辦」等三類便民措施，以放寬檢查期限或線上方式辦理。

▲申辦護照未來將更便利。（資料照／記者賴文萱攝）

►申辦護照可臨櫃列印資料

護照為節省民眾準備申辦護照相關文件的時間及成本，外交部宣布7月1日起，民眾申辦護照所需的戶籍與親屬關係資料，可透過國發會「個人化資料自主運用」（MyData）服務平台取得，進行快速核驗及列印。

►勞工退休金申辦手續變動

為讓民眾申請勞保退休金更便利，7月1日起勞工或其遺屬或指定請領人，如因僑居國外，不能返國或來台請領新制勞工退休金（年金保險之退休金）者，可由請領人擬具委託書，並檢附僑居地的我國駐外使領館、代表處、辦事處或其他外交部授權之機構或該國出具之身分證明文件，委託代領轉發。委託書及身分證明文件為英文者，除勞保局（保險人）認為有需要外，可以免附中文譯本。

▲房地合一2.0及實價登錄2.0新制，7月1日上路。（圖／財政部提供）

►房地合一2.0

為強打炒房，7月1日起「房地合一2.0」及「實價登錄2.0」2大新制上路，其中「房地合一2.0」明定，2021年7月後房地產交易，只要是2016年後取得房地、預售屋及特定股權交易，2年內出售課45%稅率，逾2年、未滿5年內出售課35%稅率。2021年7月以前交易案件則為「房地合一1.0」稅制。

►實價登錄2.0

「實價登錄2.0」5大變革包括：

1.成交案件地號與門牌完整揭露。

2.預售屋銷售前備查。

3.全面於成交後30天內即時申報。

4.增訂機關查核權。

5.加重屢不改正罰責，最重可按次罰新台幣100萬元。

▲投保轉嫁長壽風險，壽險業者建議兼顧退休、長照醫療需求。（圖／取自免費圖庫pixabay）

►保險相關新制

金管會將於7月1日起實施「第六回經驗生命表」，作為規範壽險業責任準備金的提存標準，有助於壽險業穩健經營。定期壽險、保障型終身壽險等險種，可能調降保費；但隨著國人平均壽命延長，造成的長壽風險，包括失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等保費，恐會調漲10%以上。

另「傳統型終身壽險」主契約保額上限，將由50萬元提高至70萬元，並配合保險金額提高，將有效契約件數由2件放寬為3件。而「個人傷害保險」危險發生率規定，由萬分之6.5448調降為萬分之5.7267，可降低保費負擔或提高保障金額。

►虛擬貨幣實名制

為防制洗錢，金管會正式將虛擬通貨平台及交易業務事業，納入洗錢防制管轄範疇，7月1日起投資虛擬貨幣須採「實名制」，做不到的話，最重罰1,000萬。

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