確診女每天台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人防群聚擴大

▲桃園28日新增1名確診案例，為通勤族女性，每日搭乘台鐵前往台北上班。（圖／示意圖，與本案無關／記者許靖騏攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心28日宣布台灣本土病例新增60例，其中桃園新增2例，桃園市政府也在下午召開記者會，公開確診者足跡與說明相關事項。桃園衛生局長王文彥指出，新增的2例其中有1例感染源不明，尚在疫調中，初步了解案14760為一名通勤族女性，在台北上班，每天搭乘台鐵轉乘捷運通勤，27日因出現頭暈症狀，就醫後確診。

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▲案14760的相關疫調足跡。（圖／桃園市政府提供）



王文彥指出，案14760為50多歲女性，住桃園在台北上班，每天以台鐵換搭捷運的方式通勤上班，生活算是相當規律，27日因出現頭暈症狀前往醫院採檢確診，Ct值17。其疫調足跡又顯示，案14760自23日到25日，每日搭乘台鐵自強號145、147與272車次，再轉乘捷運上班，不過由於目前尚無法釐清其感染源，已緊急匡列3同住家人與7名台北同事，不過由於台北同事涵蓋新北與台北市民，並同步通知台北與新北衛生局，會密切關注是否有群聚擴大的情形。

另新增的1名個案為案14795，為桃園某護理之家的住民，有糖尿病史，18日曾施打第一劑疫苗，不過由於血糖控制一直不佳，25日到26日間因血糖飆高到500，送往醫院治療採檢確診，Ct值35.3，研判可能為很久以前的感染，但仍無法確定。目前已緊急進行疫調，匡列護理之家83位住民與27位工作人員進行採檢，預計結果28日晚間或是隔天就能知道，至於是否會進行清零政策，還要待PCR結果出爐後才能確定。