台鐵3年內釀2次重大事故！交通部訂「鐵路運輸業評鑑要點」

▲交通部訂定「鐵路運輸業營運與服務評鑑執行要點」，評鑑鐵路機構分數。（圖／記者張君豪攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵近3年內發生2次重大行車事故，包括2018年普悠瑪翻覆事故釀18死、2021年太魯閣出軌事故釀49死，引發外界質疑鐵路運輸安全性。交通部訂定「鐵路運輸業營運與服務評鑑執行要點」，由委任的機構執行評鑑，評鑑項目三重點為安全、可靠、便捷，被認為有進步的業者將核發獎牌、獎狀或獎金。

交通部今日公告訂定「鐵路運輸業營運與服務評鑑執行要點」，即日起生效。交通部表示，本要點以經營國營鐵路、民營鐵路的鐵路機構為評鑑對象，如台鐵、高鐵、捷運等，評鑑項目包括鐵路營運安全、可靠、便捷；旅客服務友善、舒適、便利。

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▲評鑑包括鐵路營運的安全、可靠、便捷；旅客服務的友善、舒適、便利。（圖／記者林敬旻攝）

要點指出，評鑑作業由交通部於評鑑委員會下設評鑑工作小組，或委託公私立機構、法人團體等辦理，委員會委員為無給職，僅提供出席費與交通費。評鑑作業期程一年，將透過旅客問券調查、秘密客訪查、實地查核、書面資料等作業評鑑。

交通部表示，經評鑑委員會認定分數有顯著進步者，交通部將公開表揚並核發獎牌、獎狀或獎勵金，若有故意陳報不實等違規情節者，則撤銷獎勵或追繳獎勵金，並追究相關責任。

而接受評鑑業者須提供相關資料，包括每百萬旅次系統責任死亡、重傷、輕傷率、列車準點率、列車延滯時間、列車延人公里、列車行駛次數、車站閉路電視(CCTV)可用度、車站無障礙升降設備可用度、旅客申訴回覆達成率、列車客座利用率、車站驗票閘門可用度、車站自動售票機可用度、票務系統可用度、車站進出站人次。