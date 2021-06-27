抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

▲學生搭乘火車使用半價悠遊卡涉及逃票，遭汪姓副站長指「需罰3萬，否則送少年法庭」（非當事列車）。（圖／記者李毓康攝）

記者游宗樺／基隆報導

基隆某商工學生2019年12月間搭火車時，使用兒童才能用的半價悠遊卡逃票，遭汪姓副站長查出，並輾轉通知其父母到車站補繳多次逃票價差3240元，事後學生父母向校方指稱，汪男曾提到「要交3萬元，則否將依法函送少年法庭」，此說法被鐵路局得知後，對汪男啟動政風調查，汪男認為名譽、精神受損，打國賠官司要求校方賠償20萬元，一審時被基隆地院駁回，全案仍可上訴。

據汪姓副站長提告指出，在2019年12月中旬查獲基隆某商工賴姓學生，使用半價悠遊卡逃票，而這已經不是賴生首犯，遂投書到行政院院長信箱，希望教育部、校方能遏止這種現象，但這投書卻被院長信箱透過教育部函轉校方，校方稱通知學生、導師、父母此事後，學生家長與副站長聯繫，對方卻「要求繳交3萬元，如不照做將依法函送學生到少年法庭辦理」。

「繳交3萬元」說法被鐵路局得知後，對汪男進行政風調查，對此汪男認為此舉使他名譽、精神受損，甚至多次到精神科就診，請求被告學校依國家賠償法，賠他精神慰撫金20萬元。對此校方主張，當時賴生父母到校，提到該說法時校方僅是如實向教育部報告，而非自行杜撰，更無法預見汪男遭政風調查後有無違失，學校沒有侵害汪男名譽。

法官傳喚賴生及其父母作證時，賴生表示，汪男說自己多次逃票，這次要罰錢，需要填寫基本資料，在留下學校班級、姓名及家中電話後，汪男說會再通知，要他先回學校上課。而賴父指出，接到兒子來電，與妻子到火車站詢問罰錢金額，對方說要罰約3萬元，不然送少年法庭。

賴母也作證指稱，在檢票口時丈夫與汪男聯絡，通話完畢後問丈夫對方說法，得知兒子要被罰3萬元，之後到學校轉知此事，老師當場說「怎麼可以這樣！」，隨後回到火車站，找站長處理後，站長說年輕人難免這樣，最後補繳逃票價差3240元，並取得繳費證明。

全案經基隆地院審理後，法官認為校方僅轉述賴生父母說法，並以此回覆教育部，非校方職員自行杜撰，更難預見鐵路局政風室會因此對汪男進行調查，難認校方基於故意或過失而侵害汪男名譽，駁回汪男請求賠償的要求，全案仍可上訴。