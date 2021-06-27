　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

▲▼區間快車,區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,EMU800型電聯車,通勤列車,台鐵捷運化。（圖／記者李毓康攝）

▲學生搭乘火車使用半價悠遊卡涉及逃票，遭汪姓副站長指「需罰3萬，否則送少年法庭」（非當事列車）。（圖／記者李毓康攝）

記者游宗樺／基隆報導

基隆某商工學生2019年12月間搭火車時，使用兒童才能用的半價悠遊卡逃票，遭汪姓副站長查出，並輾轉通知其父母到車站補繳多次逃票價差3240元，事後學生父母向校方指稱，汪男曾提到「要交3萬元，則否將依法函送少年法庭」，此說法被鐵路局得知後，對汪男啟動政風調查，汪男認為名譽、精神受損，打國賠官司要求校方賠償20萬元，一審時被基隆地院駁回，全案仍可上訴。

據汪姓副站長提告指出，在2019年12月中旬查獲基隆某商工賴姓學生，使用半價悠遊卡逃票，而這已經不是賴生首犯，遂投書到行政院院長信箱，希望教育部、校方能遏止這種現象，但這投書卻被院長信箱透過教育部函轉校方，校方稱通知學生、導師、父母此事後，學生家長與副站長聯繫，對方卻「要求繳交3萬元，如不照做將依法函送學生到少年法庭辦理」。

「繳交3萬元」說法被鐵路局得知後，對汪男進行政風調查，對此汪男認為此舉使他名譽、精神受損，甚至多次到精神科就診，請求被告學校依國家賠償法，賠他精神慰撫金20萬元。對此校方主張，當時賴生父母到校，提到該說法時校方僅是如實向教育部報告，而非自行杜撰，更無法預見汪男遭政風調查後有無違失，學校沒有侵害汪男名譽。

法官傳喚賴生及其父母作證時，賴生表示，汪男說自己多次逃票，這次要罰錢，需要填寫基本資料，在留下學校班級、姓名及家中電話後，汪男說會再通知，要他先回學校上課。而賴父指出，接到兒子來電，與妻子到火車站詢問罰錢金額，對方說要罰約3萬元，不然送少年法庭。

賴母也作證指稱，在檢票口時丈夫與汪男聯絡，通話完畢後問丈夫對方說法，得知兒子要被罰3萬元，之後到學校轉知此事，老師當場說「怎麼可以這樣！」，隨後回到火車站，找站長處理後，站長說年輕人難免這樣，最後補繳逃票價差3240元，並取得繳費證明。

全案經基隆地院審理後，法官認為校方僅轉述賴生父母說法，並以此回覆教育部，非校方職員自行杜撰，更難預見鐵路局政風室會因此對汪男進行調查，難認校方基於故意或過失而侵害汪男名譽，駁回汪男請求賠償的要求，全案仍可上訴。

ET快訊
監察院擬約詢陳時中！　兵分四路查3+11、疫苗防疫疏漏
「大眼仙妹」報案協尋失聯爸！人找到了　網暴動謝警：岳父還好嗎
英衛生大臣「擁吻女助理」帶頭違反防疫規定　犯眾怒辭職下台
別汙名化屏東！　潘孟安「深夜2個坦白」：耍嘴砲的閃一邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送員遭無照男撞噴「耳冒鮮血手抽搐」　王薇君路邊喚：別睡著！

抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

快訊／嘉義透天厝疑遭縱火　「4人受困火場」消防員急速救援

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」　基層淚喊：撐住啊！

快訊／萬華公寓飄屍臭！鄰居急報案　破門驚見「男子明顯死亡」

戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太可怕

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹焦急報警…協尋結果糗了

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬！離職原因曝

每天靠30元過活…板橋7旬嬤推車拾荒等紅燈　竟遭騎士「比中指」

男兒身女人心他被迫住男舍　「你是男是女」總教官、學務長糗了

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

確診婦剖腹產子「母乳有抗體」　產後短暫分離...堅持擠奶護寶寶

屏東12確診Delta！2村升四級？　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

台灣鯛無視三級警戒灌爆日月潭　部落防疫站痛斥：開什麼玩笑！

外送員遭無照男撞噴「耳冒鮮血手抽搐」　王薇君路邊喚：別睡著！

抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

快訊／嘉義透天厝疑遭縱火　「4人受困火場」消防員急速救援

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」　基層淚喊：撐住啊！

快訊／萬華公寓飄屍臭！鄰居急報案　破門驚見「男子明顯死亡」

戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太可怕

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹焦急報警…協尋結果糗了

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬！離職原因曝

每天靠30元過活…板橋7旬嬤推車拾荒等紅燈　竟遭騎士「比中指」

男兒身女人心他被迫住男舍　「你是男是女」總教官、學務長糗了

投完王柏融緊急傷退　 歐力士王牌回歸要等奧運後

醫護叫便當打7家店都沒開！蔡阿嘎及時送愛心「我們才謝謝，加油」

《九尾狐》張基龍、惠利滿滿粉紅泡泡！「超強CP感」穿搭靠這3招

香港仔南避風塘深夜火燒遊艇！多次傳爆炸巨響　連燒近4小時16艘船

要全台做4件事堵Delta　醫很害怕曝「指揮中心還有時間準備」原因

每個離世毛孩都有故事：牠臨終前「拒主人抱抱」　背後原因藏洋蔥

大谷翔平掃長打無用　天使慘輸光芒吞5連敗

福斯跟進奧迪宣布：最遲2035年　在歐洲停售燃油車

監察院擬約詢陳時中！　兵分四路查3+11、疫苗防疫疏漏

東京奧運棒球參賽國家確定！世界第4的台灣因疫情無緣了

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹報警協尋糗了

每天靠30元過活…7旬拾荒嬤等紅燈　遭騎士「比中指」

即／萬華公寓飄屍臭　破門驚見男子死亡

嘉義透天厝遭縱火　4人受困火場

即／婦蒸蘿蔔糕瓦斯外洩爆炸慘死

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

即／北市男打營養針步出診所倒地亡

外送員遭撞狂流血抽搐　王薇君喚：別睡著！

影／6少年洗車場砸泡沫玩太HIGH　壽星未戴口罩GG了

欲罰逃票學生3萬元　副站長遭政風調查

勇消救火慘被700℃高溫油泥淋身　40％傷勢曝光

更多熱門

相關新聞

台鐵旅客癲癇發作　身體不適倒地

台鐵旅客癲癇發作　身體不適倒地

台鐵301次自強號南下列車今日發生行經潮州站時，一名旅客突然意識不清且口吐白沫，交通部台鐵局表示，經列車長緊急通報車站協助就醫後，確認該名旅客是癲癇發作，已於潮州站下車就醫，因與新冠肺炎疫情無關，車廂不需疏散旅客消毒。

花蓮火車站冷清進駐業者暫歇業　台鐵租金減半紓困

花蓮火車站冷清進駐業者暫歇業　台鐵租金減半紓困

台鐵拼公司化！挨轟：有這麼急？

台鐵拼公司化！挨轟：有這麼急？

台南平交道路基下陷　現2米大洞

台南平交道路基下陷　現2米大洞

台鐵1.2萬人　7月起開打疫苗

台鐵1.2萬人　7月起開打疫苗

關鍵字：

逃票國賠台鐵

讀者迴響

熱門新聞

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

64歲喜翔「吃超商6星期」慘停工！

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面