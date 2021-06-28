昨1天2起工程事故出包　台鐵要向鐵道局、包商求償營運損失

▲台南平交道出現大洞。（圖／鐵道局）

記者賴文萱／台北報導

台鐵昨晚在佳冬至枋寮間發生電車線無電事故，造成該路段無法行駛電力列車，隨後又在台南=保安間東正線發生路基下陷事故，緊急出動人員進行搶修。台鐵表示，兩案事件皆因鐵道局工程施工（或在保固中）造成影響營運，相關損失將會向鐵道局及包商求償。

27日18:59起，台鐵佳冬=枋寮間發生電車線無電，暫時無法行駛電力列車，當時先以柴電機車擔任救援，將324次（花蓮開往台南，自強號，車上旅客130人）牽引至林邊站。

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▲▼台鐵6/27發生2起工程施工造成的事故。（圖／台鐵提供）

129次（基隆開往枋寮，自強號，旅客9人換乘3029次）林邊=枋寮間停駛，324次於枋寮站加掛柴電機車後，20:21開車，增停佳冬、林邊、南州、潮州等站，並加強車站及車廂內播音以服務旅客。後續鐵道局外包商士林、亞力電機人員及台鐵局電務人員則在現場緊急搶修，另派電力維修車由南州站前往搶修。

隨後，20:21台鐵又獲外包商通報，鐵道局台南地下化工區旁（榮譽路平交道附近），台南=保安間東正線（K360+700，榮譽路平交道附近）路基下陷。事實上，該路段在24日也曾發生同樣狀況，也緊急搶修。

台鐵表示，昨晚2案事件皆因鐵道局工程施工（或在保固中）造成影響營運，相關損失將會向鐵道局及包商求償。