申辦護照更方便　7月1日起可臨櫃列印戶籍、親屬關係資料

▲護照。（資料照／記者賴文萱攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

為節省民眾準備申辦護照相關文件的時間及成本，外交部29日宣布，自7月1日起，民眾申辦護照所需的戶籍與親屬關係資料，可透過國發會「個人化資料自主運用」（MyData）服務平台取得，進行快速核驗及列印。

外交部表示，民眾可事先透過「MyData」平台驗證身分及下載個人化資料，取得一組授權條碼，再以該授權條碼向外交部領務局或四個辦事處的MyData專屬櫃檯，申請核驗並列印出資料，以作為申辦護照時應提交的證明文件，免除了申請人到戶政機關申請紙本戶籍及親屬關係資料的時間與費用。

外交部說明，MyData資料有效時間為8小時，授權條碼有效時間為20分鐘，驗證密碼的有效時間則為2分鐘。如果希望透過MyData服務列印個人資料，需注意時效規定，且只能申請人本人或法定代理人親自辦理時才能使用。如果未成年人的父母提供MyData的全戶戶籍資料，也可以當作未成年子女申辦護照的身分證明文件。

此外，如果護照申請人為年滿14歲以上國人，仍然需要依照規定，出示國民身分證正本，以供核驗並作為套印護照申請書使用。

民眾對於這項服務如有疑問，可至外交部領事事務局全球資訊網「護照Q&A」項下查詢或撥打護照諮詢服務專線（02）2343-2807~8洽詢。有關國發會MyData服務相關問題，請於該會「個人化資料自主運用（MyData）平台」查詢。