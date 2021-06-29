慈濟基金會再贈台中消防100組防疫隔離罩

▲▼慈濟基金會捐贈台中消防100組防疫隔離罩，由局長曾進財（右）代表接受。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

慈濟警察消防暨眷屬聯誼會繼6月10日帶著高單位維他命，為台中市抗疫第一線的消防人員補充營養後，29日由慈警會沈中益、謝秋亮師兄、謝美珠、王燕姿、陳麗英師姊再度帶來防疫隔離罩100組致贈消防局，由局長曾進財代表受贈，這批防疫隔離罩將分發給外勤分隊使用，守護在防疫工作上救護人員的安全，齊心協力度過疫情難關。

慈濟基金會表示，這套防疫隔離罩是由花蓮慈濟醫院急診部、教學部、總務室工務組及創新育成中心與花蓮縣消防局高級救護技術員合作，共同研發設計，使用防疫隔離罩除了可以落實救護團隊的自身防護，同時提供患者多一層防護，也能減少在搬運及運送過程中發生患者飛沫噴濺的風險，而且預留呼吸管道與自動心肺復甦機（LUCAS）的空間，穿戴不需要1分鐘，救護人員就可以在有防疫罩的防護下，進行所有原本應該進行的救護作業。

曾進財表示，非常感謝慈濟各位師兄師姊的幫忙，在這麼嚴峻的防疫期間，有這麼多的防疫物資，來支持消防工作，讓執勤的人員多一層保障，能無後顧之憂的投入防疫工作，一同守護台中安全。

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