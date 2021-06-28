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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「年輕人為了一點殘劑搶破頭」　李豔秋：當權者還在算如何卡疫苗

▲▼李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

▲李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者杜冠霖／台北報導

新冠疫情嚴峻，加上印度變種Delta病毒來勢洶洶，資深媒體人李艷秋28日表示，眼看死亡人數超過600，當權者卻還在算計如何卡住想捐疫苗的民間單位，「在蔡總統主政下，想救人命，怎麼那麼難？」

對於慈濟申請購買500萬劑BNT，總統蔡英文日前承諾會積極處理。對此，李豔秋透過臉書發文表示，如果慈濟沒發新聞稿點名蔡總統，如果郭董沒上臉書直球對決，蔡總統會理他們嗎？

她表示，相似的處理手段，證明蔡英文從來就不曾想要積極主動協助民間，在輿論壓力下不得不屈從，卻還要擺岀救世主姿態，恩准你們可以救人，你們不但要謝主隆恩，還要感恩總統給你們行善的機會。

李艷秋指出，6月6日美國三位參議員過境幾個小時，宣布將贈台灣75萬劑疫苗，蔡英文親自跑到機場去迎接，「總統當然應該為75萬劑去感謝朋友善舉，但為什麼自己人捐1500萬劑，就這麼不知感恩，還要拖延卡關呢？」

李艷秋表示，目前國際間鼓勵民眾接種第三劑，我們連第一劑的覆蓋率都只有8%，年輕人為了一點殘劑搶破頭，整條街的商家倒閉，當權者卻還在算計如何卡住想捐疫苗的民間單位，「這樣的政府有什麼面目面對每天為生計、為生命惶惶不安的老百姓？」

▲台中忠信國小快打站有年輕人打到殘劑。

▲台中忠信國小快打站有年輕人打到殘劑。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼宜蘭出現殘劑預約施打人潮。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭出現殘劑預約施打人潮。（圖／記者游芳男翻攝）

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