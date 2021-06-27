慈濟想買BNT護18歲以下　羅智強：蔡英文想過青少年的命嗎？

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台新冠疫苗數量吃緊，目前台灣施打疫苗僅AZ及莫德納兩種，對此，台北市議員羅智強批評，世界上唯一可以提供12到17歲青少年施打的疫苗是BNT，現在台灣卻一劑都沒有，「青少年的命蔡英文想過嗎！」

印度Delta變種病毒被世衛組織列為最主流病毒株，美國總統拜登就警告Delta病毒更具傳播力及致死率且「對年輕人尤其危險」，日前，屏東也傳出印度Delta病毒感染案例。對於台灣對外採購疫苗，慈濟日前也宣布採購500萬劑BNT疫苗，聲明強調BNT疫苗是目前市面上唯一能施打在12至17歲青少年的疫苗。

對此，羅智強透過臉書發文指出，連慈濟都能為青少年的健康著想，台灣現有的疫苗都限18歲以上才能施打，而全球唯一獲准給青少年施打的只有輝瑞BNT疫苗，政府簽約採購的疫苗卻一劑BNT都沒有，等於完全排除12歲以上18歲以下青少年打疫苗的機會。

羅智強指出，包括美國、加拿大、以色列等國都將青少年族群列入疫苗施打對象，政府卻完全沒有考慮青少年的需求，「青少年的命蔡英文想過嗎！」青少年是國家未來的棟樑與希望，在蔡政府的防疫政策中，卻不願保障他們的未來，「親愛的家長們，你不怒嗎？」