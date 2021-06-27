　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慈濟想買BNT護18歲以下　羅智強：蔡英文想過青少年的命嗎？

▲▼慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

記者杜冠霖／台北報導

全台新冠疫苗數量吃緊，目前台灣施打疫苗僅AZ及莫德納兩種，對此，台北市議員羅智強批評，世界上唯一可以提供12到17歲青少年施打的疫苗是BNT，現在台灣卻一劑都沒有，「青少年的命蔡英文想過嗎！」

印度Delta變種病毒被世衛組織列為最主流病毒株，美國總統拜登就警告Delta病毒更具傳播力及致死率且「對年輕人尤其危險」，日前，屏東也傳出印度Delta病毒感染案例。對於台灣對外採購疫苗，慈濟日前也宣布採購500萬劑BNT疫苗，聲明強調BNT疫苗是目前市面上唯一能施打在12至17歲青少年的疫苗。

對此，羅智強透過臉書發文指出，連慈濟都能為青少年的健康著想，台灣現有的疫苗都限18歲以上才能施打，而全球唯一獲准給青少年施打的只有輝瑞BNT疫苗，政府簽約採購的疫苗卻一劑BNT都沒有，等於完全排除12歲以上18歲以下青少年打疫苗的機會。

羅智強指出，包括美國、加拿大、以色列等國都將青少年族群列入疫苗施打對象，政府卻完全沒有考慮青少年的需求，「青少年的命蔡英文想過嗎！」青少年是國家未來的棟樑與希望，在蔡政府的防疫政策中，卻不願保障他們的未來，「親愛的家長們，你不怒嗎？」

ET快訊
Delta強襲！醫憂「哪裡爆發哪裡先打疫苗」　恐釀1後果
年輕人染Delta症狀曝！住院風險暴增　佔英國99％病例
唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！　網怒：你違法了
快訊／圍堵Delta病毒！屏東快篩913人　PCR結果出爐
Delta傳染太強改變觀念　專家：「這些人」都算密切接觸者！
2歲隨父到「深山活41年」！　男子不知世上有女人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慈濟想買BNT護18歲以下　羅智強：蔡英文想過青少年的命嗎？

普篩圍堵Delta變種病毒？　蘇貞昌：有偽陰、陽性不可掉以輕心

監察院擬約詢陳時中？　蘇貞昌：苛責防疫團隊不厚道也不公平

「太多人領不到紓困」　朱立倫：電費增加真是雪上加霜

療癒動畫「本田小狼與我」若來台灣會怎樣？網友刷出超地獄回覆

去年就喊普篩！侯友宜轟中央圍堵Delta「做半套」：入境都應採檢2次

Delta襲台7國入境PCR　游淑慧列航班篩檢數：演很大

「確診者隱匿足跡才是最大問題」　黃珊珊：就像獅子會長一樣

柯文哲回頭求王必勝幫PCR　林靜儀1張圖點破：初四了阿北

監察院擬約詢陳時中！　兵分四路查3+11、疫苗防疫疏漏

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

屏東12確診Delta！2村升四級？　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

慈濟想買BNT護18歲以下　羅智強：蔡英文想過青少年的命嗎？

普篩圍堵Delta變種病毒？　蘇貞昌：有偽陰、陽性不可掉以輕心

監察院擬約詢陳時中？　蘇貞昌：苛責防疫團隊不厚道也不公平

「太多人領不到紓困」　朱立倫：電費增加真是雪上加霜

療癒動畫「本田小狼與我」若來台灣會怎樣？網友刷出超地獄回覆

去年就喊普篩！侯友宜轟中央圍堵Delta「做半套」：入境都應採檢2次

Delta襲台7國入境PCR　游淑慧列航班篩檢數：演很大

「確診者隱匿足跡才是最大問題」　黃珊珊：就像獅子會長一樣

柯文哲回頭求王必勝幫PCR　林靜儀1張圖點破：初四了阿北

監察院擬約詢陳時中！　兵分四路查3+11、疫苗防疫疏漏

彩虹頻頻造訪山上 超大「防護罩」現身台南水道

Delta太毒！澳洲北領地「全面封城」　這州認了：確診數會再增加

裝4支攝影機拍鄰居浴室　還用「震樓器」騷擾！苦主10個月沒回家

阿金見同伴吃芒果優格氣到「暴牙齦」　媽笑：一人一口感情就散了

14秒傳染給出警示！陸專家：對付Delta病毒要升級「密接者」定義

巴克利：字母哥就是大一號衛少　喬丹都沒他強硬

「記憶拼圖」好神　鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

2人「幫搬家」留下來喝酒聊天　高雄大樓8移工群聚一房遭檢舉

國中男控14同學霸凌求償340萬！偷拍裙底內幕被曝光　結局大逆轉

慈濟想買BNT護18歲以下　羅智強：蔡英文想過青少年的命嗎？

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

潘孟安「深夜2個坦白」：別汙名化屏東

林珍羽161秒內講了7次「珍羽」　呱吉譏「原始人」：發言超沒邏輯

監察院擬約詢陳時中　兵分四路查防疫疏漏

黃捷怒嗆張顯耀偷打疫苗：嘴臉惡劣

民進黨籲勿汙名化屏東：嘴砲不會讓病毒消失「獵巫毫無意義」

柯文哲：7月2日開打莫德納

柯文哲回頭求中央　林靜儀1張圖點破：初四了阿北

Delta攻入屏東！　民進黨：屏東土地不會長出病毒

工商大老買疫苗被勸退？政院否認：不會阻擋

台灣基進建議成立聯防中心：他當指揮官

江啟臣：蔡英文與蘇貞昌嫌隙日升？

黃珊珊曝疫調最大問題　「跟獅子會長一樣」

蔡英文承諾慈濟了　朱學恒轟：「比照辦理」都說不出口

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

更多熱門

相關新聞

柯文哲：7月2日開打莫德納

柯文哲：7月2日開打莫德納

台北市長柯文哲今天表示，預計下週用完AZ疫苗，並表示打疫苗穩比快重要，因此新一批莫德納疫苗7月1日運抵後，將於7月2日開始大規模施打。

江啟臣：蔡英文與蘇貞昌嫌隙日升？

江啟臣：蔡英文與蘇貞昌嫌隙日升？

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

即／陳其邁想了一天後殘劑原則出爐她跑診所撲空

即／陳其邁想了一天後殘劑原則出爐她跑診所撲空

關鍵字：

羅智強BNT慈濟AZ莫德納

讀者迴響

熱門新聞

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

64歲喜翔「吃超商6星期」慘停工！

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

祕魯租孫感染鏈擴大！機組員和同機乘客更危險

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面