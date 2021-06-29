　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男暫調內勤靜候調查

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓警務員遭網友指控下海拍攝成人影片，警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路Dcard論壇近來有網友上傳一段SWAG新片，片名為「女教師鬼父直接到家用身體輔導爸爸」的成人影片，並指涉該名影片男主角是北市某警察機關的二線二星警務員，但因為男優臉部全程被打馬，其真實真份無法透過影片辨識，遭網友影射的警察機關，也就是位於台北市的警察專科學校，但警專29日接受記者訪問僅低調表示，該影片無法辨識男優身分，不願證實有警專隊職官去拍成人影片。但警界知情人士透露，該男優身分確定為警專校內的U姓隊職官。

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

這名遭影射的U姓警務員，網友指控他疑似下班後兼差拍攝成人影片，在成人網站SWAG上引發熱議，雖然影片中男主角被打馬無法辨識，若後續調查無法釐清真相，等同讓全國警察蒙羞、同背這起「警官拍成人影片」的黑鍋。

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

對此警察專科學校校方僅回應「該影片無法辨識男優身分」，似乎有意大事化小、遮掩醜聞，但據警界人士透露，被質疑去拍成人影片的U姓警務員平常熱愛運動，工作之餘積極參與國內馬拉松、鐵人賽，甚至還利用抖音拍攝有趣短片和粉絲博人氣，平常處事陽光，和同事互動不差，傳出拍成人影片醜聞後警專均三緘其口。

警政署29日證實，已經要求警專督察系統進行內部調查。目前U員因遭指控兼差成人影片風暴影響，暫時調離警專教育團隊，改調往行政內勤任職，靜候督察約談以釐清案情。

【相關新聞】

大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

►案發現場／中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女　「怕嬰靈」孕婦倖存

►案發現場／警員楊庭豪之死！出勤被無照少年撞上腦死，誰的責任？

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

 

ET快訊
新冠最慘後遺症！10萬確診者接吻像聞糞便、腐屍
網購比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出狂跳」！網全歪樓看呆
獨／起底警官AV男優！負責教育訓練　拍片運動服一看就知道是他
快訊／北桃通勤確診女「上班路線曝」！搭捷運紅線到中山站
快訊／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐
空姐正宮「停車場暴打小三」！6mins抓姦直擊　老公全程護情
染疫孝子扛家計！　爸中風、媽與大姑確診：神壇傳播鏈
快訊／「中壢確診旅宿王」再增新足跡　6天內住8家摩鐵！
快訊／隔壁攤染疫！北市環南市場攤商「自行快篩」確診
柯文哲公布「每天2時段」打電話預約莫德納　實施方式曝！
快訊／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！150多人召回採檢
二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男近況曝
快訊／北市這類人「明開放預約打莫德納」　7月2日接種！
台灣防疫排名慘跌「第44名」！　網點名「前2國」：死亡人數第
快訊／新北夜市「微解封」？　侯友宜給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南小貨車撞斷電桿衝入水溝　駕駛無生命跡象搶救中

獨／起底警官男優！負責教育訓練...拍片運動服一看就知道是他

鴛鴦盜侵入雲端偷個資改密碼　盜刷信用卡購物撈百萬

二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男暫調內勤靜候調查

人妻與男「摩鐵共處1hr」挨夫告　她喊冤「安慰閨蜜」判免賠

苗縣確診死亡首例！67歲婦接觸京元電傳播鍊染疫　27日不治

獨／高雄發大財！滿街飄千元鈔　警「數到抽筋」狂噴：阿娘喂　

疫情沒啥車油門一拜！台中大取締揪「超速1.6萬件」　罰1974萬↑

街友步出超商突倒地猝死　通緝犯路過沒報警「摸走數百元」開溜

警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約無料...被記大過下場慘

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

快訊／台南小貨車撞斷電桿衝入水溝　駕駛無生命跡象搶救中

獨／起底警官男優！負責教育訓練...拍片運動服一看就知道是他

鴛鴦盜侵入雲端偷個資改密碼　盜刷信用卡購物撈百萬

二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男暫調內勤靜候調查

人妻與男「摩鐵共處1hr」挨夫告　她喊冤「安慰閨蜜」判免賠

苗縣確診死亡首例！67歲婦接觸京元電傳播鍊染疫　27日不治

獨／高雄發大財！滿街飄千元鈔　警「數到抽筋」狂噴：阿娘喂　

疫情沒啥車油門一拜！台中大取締揪「超速1.6萬件」　罰1974萬↑

街友步出超商突倒地猝死　通緝犯路過沒報警「摸走數百元」開溜

警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約無料...被記大過下場慘

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起

「阿嬤養的」超古錐卻藏隱憂　一張圖比對貓狗健康體態

新台幣尾盤升0.2分　收27.908元

快訊／蔡英文曝台美TIFA對話內容　簡化疫苗醫療物資進出口限制

薔薔槓詐騙集團反被告...氣炸「我陪你們耗」　隔3年落幕：解救蒼生！

快訊／台南小貨車撞斷電桿衝入水溝　駕駛無生命跡象搶救中

月虧200萬！彰化風尚人文咖啡館7月底結束營業　桌椅、茶杯都拍賣

第1劑疫苗是殘劑、第2劑怎麼打？陳時中：會列入名單中

安南家庭群聚揪出「1人染疫後痊癒」　匡列1南來北往司機疫調

她曝每到「這時間點」就喘不過氣：該就醫嗎？　眾網友嘆：我也是

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

社會熱門新聞

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

高雄女高中生自家頂樓墜落亡　相驗結果出爐

33種調教項目表曝　爆乳裸拍妹：碰女王膝蓋以上是大忌

爆乳女王做完筆錄狂發23照：造福賤狗

二線二星警官驚傳拍成人片！暫調內勤靜候調查

桃園歇業火鍋店12男女開趴　最高罰360萬

警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約無料

女搭Uber實聯制拒給看　再暴打司機

獨／滿街飄千元鈔　老警喊：阿娘喂

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底

即／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林採檢結果出爐

6對男女藏養生館「偷偷連結」 警目睹驚人一幕

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝

更多熱門

相關新聞

童仲彥拍AV！作家曝「胯下反應」

童仲彥拍AV！作家曝「胯下反應」

童仲彥近來和成人頻道SWAG合作拍攝首支「愛情動作片」引發網友熱議，對此美女作家欣西亞表示自己看到劇照「驚呆」，並透露自己看完後的「胯下反應」。

樹德科大喊檢討學籍　童仲彥反擊：不知SWAG合法了？

樹德科大喊檢討學籍　童仲彥反擊：不知SWAG合法了？

SWAG網驚見已婚表姊！　他刷鑽解鎖看傻

SWAG網驚見已婚表姊！　他刷鑽解鎖看傻

SWAG重新開站　負責人緩起訴確定

SWAG重新開站　負責人緩起訴確定

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

關鍵字：

警專SWAG警務員成人影片

讀者迴響

熱門新聞

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面