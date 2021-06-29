二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男暫調內勤靜候調查

▲警專U姓警務員遭網友指控下海拍攝成人影片，警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路Dcard論壇近來有網友上傳一段SWAG新片，片名為「女教師鬼父直接到家用身體輔導爸爸」的成人影片，並指涉該名影片男主角是北市某警察機關的二線二星警務員，但因為男優臉部全程被打馬，其真實真份無法透過影片辨識，遭網友影射的警察機關，也就是位於台北市的警察專科學校，但警專29日接受記者訪問僅低調表示，該影片無法辨識男優身分，不願證實有警專隊職官去拍成人影片。但警界知情人士透露，該男優身分確定為警專校內的U姓隊職官。

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

這名遭影射的U姓警務員，網友指控他疑似下班後兼差拍攝成人影片，在成人網站SWAG上引發熱議，雖然影片中男主角被打馬無法辨識，若後續調查無法釐清真相，等同讓全國警察蒙羞、同背這起「警官拍成人影片」的黑鍋。





▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

對此警察專科學校校方僅回應「該影片無法辨識男優身分」，似乎有意大事化小、遮掩醜聞，但據警界人士透露，被質疑去拍成人影片的U姓警務員平常熱愛運動，工作之餘積極參與國內馬拉松、鐵人賽，甚至還利用抖音拍攝有趣短片和粉絲博人氣，平常處事陽光，和同事互動不差，傳出拍成人影片醜聞後警專均三緘其口。

警政署29日證實，已經要求警專督察系統進行內部調查。目前U員因遭指控兼差成人影片風暴影響，暫時調離警專教育團隊，改調往行政內勤任職，靜候督察約談以釐清案情。

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