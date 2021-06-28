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反擊了！樹德科大性學所喊檢討學籍　童仲彥：所長不知SWAG合法？

▲▼童仲彥拍SWAG。（圖／SWAG提供）

▲童仲彥拍SWAG，樹德科大性學所表示「震驚又惋惜」，將討論其學籍問題。（圖／SWAG提供）

記者柯沛辰／綜合報導

金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥就讀樹德科技大學人類性學研究所，近日與成人頻道SWAG合作，拍攝首支AV影片《居家隔離性愛學》。不過，校方28日發聲明強調「既震驚又惋惜」，將討論童的學籍。對此，童仲彥回應，SWAG早已合法，他也在課堂上詳實報告過，沒想到性學所所長竟然不知道，「我會不會因為太誠實被退學？」

樹科大社會學院院長兼人類性學所所長林燕卿表示，當初童生入學考時，滿腹理想欲為性產業合法化發聲，本期許他專心研究，成為一位優秀的性學研究者，畢竟人類性學所成立20年來，目標就是提供正確的性知識、性態度，以及客觀的論述和研究能力，並將所學貢獻社會。

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林燕卿指出，不希望學生以身試法，因為AV產業在台灣尚未合法化，冒然投入，容易引大眾負面的觀感與對人類性學所的錯誤解讀。她指出，先前她多次規勸、溝通，認為童的身分條件都不適合拍A片，也擔心影響性學所形象，但最後童生執意執行，與她教育理念不同，後續將開會討論童生的學籍問題。

對此，童仲彥28日傍晚在臉書表示，學校這份聲明既錯誤又跟不上時代，現在SWAG已經合法，日前經檢察官10點指示改正後，已屬大法官釋憲的「軟蕊」合法出版品，完全是合法的，「性學所所長竟然不知道？」

童仲彥說，他在6月4日的性教育理論與課程中，已經詳實報告過此事，「請看第20、21、22張PPT，我對此次拍片的劇本及論述都在此，我也早就準備好公布課堂的簡報跟全文，也跟您報告過了。」

童仲彥強調，性學所指AV產業不合法是錯誤聲明，應參考正確內容，以正視聽，不要誤導不知情的民眾，「我要以身體政治突破社會性階層，已詳實報告過，不必為了害怕而犯這種大笑話吧？我會不會因為太誠實被退學？」

童仲彥表示，他做學問很紮實，因此在臉書公布4日課堂上的報告全文，供大眾參考。

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