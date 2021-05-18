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SWAG重新開站網站審核機制強化　負責人緩起訴確定

▲▼SWAG「北捷啪啪啪」系列慘了！　巨乳女優「愛子」遭刑事局約談。（圖／翻攝SWAG）

▲SWAG「北捷啪啪啪」系列曾引起警方重視。SWAG將可望重新開站。（圖／翻攝SWAG）

記者吳銘峯／台北報導

直播平台網站SWAG，被控淪為性交易平台並播放不雅影片，案經刑事局偵辦移送，劉姓負責人認罪，台北地檢署5月間對劉男處分緩起訴2年，須支付35萬元處分金，並配合實施網站審查機制強化工作。案經高檢署再議後，駁回再議確定。SWAG確定可以重新開站。

SWAG是藝人黃立成在2016年8月創辦，原本是藝人或網紅的直播平台，但近年來由劉男接手，網站型式轉變。而檢警單位獲報，SWAG涉嫌招募台灣籍女子拍攝或直播不雅影片，民眾註冊會員就可預覽影片，或以付費方式觀看完整情色影片。專案小組4月間前往台北市、新北市等處搜索查緝，查扣電腦主機、手機、帳冊等，帶回劉姓男子等人訊問，並要求網站暫時關閉。

案經台北地檢署偵辦後，劉男到案後坦承犯案，強調網站平台設置有15人團隊，專門審核影片；但因部分影片自國外輸入，故審核過程中出現疏漏，劉男在檢方偵訊時，就強調未來會嚴格審核影片內容。檢察官考量劉男認罪，最後依照「妨害風化罪」嫌對劉男做出緩起訴處分，緩起訴期間為2年，緩起訴的條件除了支付公庫35萬元以外，檢方還列出10項審核機制，要求劉男遵守，包含設置防護過橋頁面、有性暗示的內容須適當模糊化、付費內容須透過信用卡付費等方式查核年齡、直播內容避免淪為性交易平台、提供檢舉不法內容的申訴管道及加註警語等。

全案經送高等檢察署再議，高檢署認為緩起訴適當、再議無理由，予以駁回，全案確定。緩起訴確定後，劉男若履行緩起訴條件，並確實遵守，SWAG確定可以重新開站。

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