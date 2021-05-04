快訊／SWAG復活了！沉寂34天「3大改版方案」出爐　老司機含淚迎接

▲SWAG大復活，但需遵守檢方提出的10項條件，因此平台率先祭出3項改版措施。（圖／翻攝自SWAG）

記者柯沛辰、劉昌松／綜合報導

知名成人平台SWAG爆出性交易疑雲，4月1日被搜索、勒令暫時關閉。如今沉寂34天，SWAG在4日晚間發布「開站聲明」，除了感謝各界的建議跟指導，也提出3點網站把關機制，未來平台將避免未成年造訪觀看，並排除性交易、性虐待或暴力等內容。

檢警先前調查，SWAG由藝人黃立成創辦，2017年轉售給劉姓男子後，以招募女子擔任直播主、大量販售情色影片內容等營利。期間用戶透過購買「鑽石」點數，可瀏覽完整影片，或透過聊天功能與女優約會。不過，後來傳出SWAG淪為性交易平台等，引發爭議。

地檢署、刑事局4月1日搜索後，勒令暫時關閉網站，而5名負責人也被全數帶回偵辦。對此，劉姓負責人到案後坦承，自己審核不周，並承諾將檢視、把關平台，因此獲得緩起訴處分，不過，檢方也提出10項條件要求平台遵守。

這10項條件包括：設置阻攔性防護的過橋頁面、涉及性暗示的免費內容適當模糊化、付費內容須透過信用卡付費等方式驗證年齡、避免淪為性交易平台、須設有人工監看、檢舉及關鍵字過濾等防護措施、與網路防護機構建立聯繫窗口、提供檢舉不法內容的申訴管道並加註警語、不得有性暴力虐待內容。

SWAG開站聲明全文如下：

大家好，我是 SWAG 執行長 Sam。

感謝大家 34 天漫長的等待，我們回來了。首先最重要的，讓我來跟大家說明一下，這個月 SWAG 所做的調整與改變。

SWAG 創立三年多以來，以提供優質的成人娛樂為經營目標，提供創作者上傳、販售自製的成人影音內容。由於網站內容涉及成人及性相關主題，SWAG 網站已自主建立防護措施，並擴大專業審核團隊嚴格審核創作者年齡、及建立防止未成年者造訪網站的防護機制。

透過這次配合檢調單位調查，讓我們有機會再次檢視整個網站並做快速調整以符合相關法規。同時非常感謝刑事局、iWIN 的協助，指導我們補強整個機制中較為脆弱的部分，目前我們也配合 iWIN 機構提供的規範，完成了以下網站強化措施：

1. 網站採用更加嚴格的電話綁定、年齡驗證機制，未成年青少年若無法完成電話驗證，則無法造訪 SWAG 網站，無法觀看敏感內容。

2. 所有的內容皆為付費內容，付費方式僅接受信用卡付費，以及經過人工審核身分驗證後才可支援的匯款、超商繳費方式，避免未成年造訪觀看。

3. 加強內容審核，涉及影射性交易、性虐待、暴力等主題的內容，無法在 SWAG 上架。

感謝這段時間以來相關單位、媒體朋友、新聞貼文底下留言的粉絲、PTT的鄉民...，大家的指導與建議我都收到了。我會努力讓大家看見重新蛻變的 SWAG ，成為一個透明合法的娛樂平台，帶領亞洲成人產業邁向下一個里程碑，讓全球華人的手機在深夜中持續發光。

期待從今天起的 SWAG，就是新崛起的 SWAG。謝謝大家！