屏東枋山農會籲改訂台南芒果　黃偉哲運送防疫物資互助

▲台南市長黃偉哲表示，台南屏東是患難與共的兄弟縣市，感謝屏東在台南芒果盛產時大力推薦，相互幫助彼此的農民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

屏東枋山因為COVID-19疫情來襲，當地芒果一度傳出被退訂，引來大批民眾聲援，訂單一天被訂爆，枋山農會28日發出聲明，呼籲民眾改支持台南芒果，台南芒果產區農會得知後，29日立即偕同台南市政府，調集消毒水、口罩、英雄麵等防疫物資，派車到枋山農會表達致謝。

枋山地區農會在網站最新消息中表示，因為枋山轄區芒果已進入中尾聲，現在正逢台南芒果盛產期，請民眾支持國產消費國產水果，並附上訂購網站（https://reurl.cc/ZGV84V）。台南芒果產地的農會紛紛表示感謝，29日將由南化、官田等農會載送防疫物資，馳援受到疫情影響的枋山地區。

台南市長黃偉哲表示，台南屏東是患難與共的兄弟縣市，今年2月底鳳梨外銷中國受到打壓，當時是屏東的產期，台南立即號召嘉高屏組成鳳梨台灣隊，共同協力產銷。感謝屏東在台南芒果盛產時大力推薦，相互幫助彼此的農民。

農委會副主委陳添壽，29日也在公開記者會呼籲民眾，台南芒果產期大約從7月開始，今年的產量又比往年多，請民眾改訂台南芒果。農糧署胡忠一也以自己是台南人為例，說明台灣最大的芒果產區就在台南，呼籲國人發揮愛心，團結一致支持台灣農民。

對於農委會及枋山地區農會的呼籲，黃偉哲市長表達感謝，表示今年台南芒果預估產量比往年多上兩萬公噸，雖然銷售日韓大幅增長17％，但國內受到疫情影響無法舉辦展售會，需要全國民眾大力支持。

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