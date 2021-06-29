芒果無辜！農委會籲國人杜絕謠言病毒　明起買500元送50元再抽福袋

▲農委會4點呼籲國人用行動挺芒果農。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

全台正值芒果產季，但受到全國新冠肺炎持續三級警戒，以及屏東縣發生印度變種病毒感染案例等影響，部分消費者購買意願降低，農委會今（29日）重申，國內專家已澄清全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，為讓國人多支持台灣芒果，提出4點呼籲，並宣布6月30日起結合電商業者推出「滿500送50優惠」活動。

農糧署署長胡忠一表示，很多人發現近日在臉書上傳因屏東枋山染疫事件，造成芒果被退貨或不敢買，但面對病毒，最恐怕的是「謠言病毒」，芒果農一年只收成一次，全台芒果種植面積約13650公頃，收成後可銷售量約17.4萬多公噸。農委會表示，除屏東以外，現在也是台南與台東芒果盛產的季節，受到今年3至5月乾旱影響，果實顆粒較往年小，但風味及品質特佳，且芒果含有豐富維他命A、B1、B2、C等營養分，非常適合防疫期間全家大小每人一顆，增強抵抗力。

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為穩定芒果銷售與農民收入，農委會指出，提供多元行銷通路，消費者可以直接與台南（官田區農會、南化區農會、玉井區農會、楠西區農會、山上果菜生產合作社）、屏東（枋山地區農會、枋寮地區農會、建賢果菜運銷合作社）及台東（台東地區農會）等產地農民團體聯繫直購、或透過「台灣農產嘉年華」芒果專區的電商平台下單。

▲農委會指出，芒果含有豐富維他命A、B1、B2、C等營養分。（圖／台南區農業改良場提供）

農委會說明，「台灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」網購活動將於6月30日開跑，目前已有15家電商網羅全臺不同種類的芒果，參與的電商業者也將陸續增加，除了銷售熱門的愛文芒果外，消費者還可以買到有芒果界LV稱號的夏雪芒果、小時候記憶中的土芒果，以及蜜雪、金煌、黑香、紅龍等各種品種，體驗專屬夏季的國產芒果好滋味。

農委會提到，消費者只要在網路搜尋「台灣農產嘉年華」，或直接到活動官網，在芒果專區內購買生鮮芒果，除了獲得由農委會回饋、電商業者代送的50元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣以外，還可以登錄發票每週抽小家電及鳳梨福袋，每週四晚上8點在臉書粉絲頁更有網紅及明星們介紹芒果新吃法，歡迎消費者把握機會上網購買，大家一起挺農民。