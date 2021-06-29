屏東枋山芒果全賣完！　農委會：出現貨源不足現象了

▲陳添壽強調，目前沒有透過食物鏈傳播染疫案例。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

Delta變種病毒入侵屏東，正值盛產期的枋山芒果屢傳遭退訂，甚至原本想買的消費者也都不敢買了，農委會今（29日）特別開線上記者會呼籲國人用行動挺農民外，提到實際情況是，消息傳開，媒合國營企業等單位支持，事實上現在都賣光了，甚至已出現貨源不足現象。

農糧署署長胡忠一說明，今年芒果產量約174539公噸，比去年增加29％，較過去5年增加28%，整體生產量也較過去平均增加近30%。對於枋山芒果被退一事，農委會副主委陳添壽說，事情傳出後，便媒介一些國營企業訂單，事實上已出現「貨源不足」現象，因此沒有退訂的訊息。農委會強調，都已經賣完，甚至還有不夠的情形。

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除網路上退訂消息，胡忠一表示，甚至也有很多運銷業者不敢進入枋山訊息， 農委會協助收購枋山農會轄下所有芒果約3000箱，很多企業跳出來支持，運送上沒碰到問題，至於物流業者若真的有不願意進入，農委會會再協調，不過基本上，現在已接近尾聲，沒什麼太大狀況。

▲農委會呼籲國人支持芒果。（圖／農委會提供）



胡忠一指出，枋山產地價每公斤37元、枋寮38元，台南玉井每公斤51元至52元，目前產地價收益比往年下降，雖說今年芒果顆粒小，但甜度比往年高，價位也親民。另外，芒果外銷部分，農委會指出，主要有10個國家，包含香港、大陸、韓國、日本和新加坡等，今年一月到昨天，外銷總數量3721公噸，比往年同期減少18%，主要是因為大陸市場減少所致，其他市場都大幅增加，如韓國增加20%、日本62%，而大陸市場主要是消費力減少。

陳添壽最後強調，目前沒有透過食物鏈傳播染疫案例，所有費者跟物流都可以放心。

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