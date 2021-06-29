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6天住7摩鐵確診！　鄉民曝光中壢旅宿王「特別職業」

記者黃翊婷／綜合報導

桃園確診男案14590因為在6天內入住7家摩鐵，被網友封為「中壢旅宿王」，加上桃園市長鄭文燦一句「職業特別，交往複雜」，掀起大眾對他的神祕職業別感到好奇。有PTT網友猜測，案14590可能是廚師；也有人說在另一篇新聞報導中，明確寫出他從事的是放款工作。

▲▼桃園市28日公布確診者足跡與說明相關事項。（圖／桃園市政府提供）

▲案14590的足跡。（圖／桃園市政府提供）

關於案14590「中壢旅宿王」的足跡始末，桃園市衛生局局長王文彥26日曾提到，案14590因為自覺有狀況，不敢與家人住，於是不斷投宿各個旅館、旅社，直到身體不適，才自行到桃園醫院採檢後確診，初步判定可能與25日的案13091指標個案有關；但由於案14590無法清楚交代相關足跡，加上交友較為複雜，查驗他聲稱有投宿的旅社，也有幾間經查後並無投宿情形，因此會再請警政系統調閱相關軌跡，以釐清並匡列相關接觸史。

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接著，桃園市長鄭文燦28日在市府防疫說明會中，再次提及案14590並表示，案14590是在一個群聚的感染裡面，包括親友被感染，案14590就是其中一位，因為他的職業比較特別，交往比較複雜，所以他一開始就承認，自己都住在各個汽車旅館，因此市府也從這方面去追蹤他的足跡，並公告足跡，主要是要避免感染擴散的風險；而疫調人員在追蹤的時候，花了很多精神，才把群聚感染的輪廓追蹤出來。

據了解，案14590在6天內投宿桃園、中壢區7家不同汽車旅館，分別為奇異果共享旅店中壢車站店、IF音樂商務旅館、奇異國際時尚旅館、麗星花園汽車旅館、貝多芬快捷旅店、 ihotel電競時租旅館以及摩斯汽車旅館。

PTT網友留言猜測「中壢旅宿王」的神祕職業。（圖／翻攝自PTT）

▲網友留言討論案14590的職業。（圖／翻攝自PTT）

由於整個疫調過程太過神奇，加上一句「職業特別，交往複雜」，讓大眾十分好奇案14590的職業到底是什麼。網友們在PTT「nCoV2019板」轉貼相關新聞報導，並紛紛留言表示，「什麼職業特別都住汽車旅館」、「這個很可怕，應該會有客人的名單吧」、「廚師嗎？溜進去的？」、「有另一篇新聞說是放款的」；但也有另一派網友認為，「疫調誠實就好，我們不需要知道他人隱私」、「我也覺得桃園市相關機關知道就好了」。

而關於網路上對案14590職業的猜測，以及他到底從事哪種「比較特別」的職業、工作性質如何複雜，鄭文燦並未進一步說明。

▼鄭文燦並未說明案14590的職業。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼桃園市長鄭文燦0628防疫會議。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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