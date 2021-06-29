秘魯嬤「足不出戶」！上救護車前關鍵幾分鐘曝光　疑與鄰交談

▲潘孟安全力圍堵疫情。（圖／東森新聞）



記者陳俊宏／綜合報導

屏東一對從秘魯返台的祖孫，感染印度變異株Delta病毒，居家檢疫期間傳染給住隔壁的親戚。屏東縣長潘孟安表示，根據監視系統，秘魯嬤是「足不出戶」。這也讓外界好奇到底是如何傳染？據傳，這對祖孫在家中出現症狀時，出門走上救護車的幾分鐘，曾與鄰居短暫談話，是否因此傳染給對方還有待疫調釐清。

Delta病毒入侵屏東枋山，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株。住在秘魯祖孫隔壁的親戚兼鄰居向疫調人員表示，先前到家門口放垃圾時，曾遇到秘魯嬤出門倒垃圾，彼此相隔1至2公尺，戴著口罩打招呼後，迅速各自進入屋內。雙方卻先後確診，引發外界討論。

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▼枋山群聚案時間序。（圖／屏東縣政府）

面對媒體提問秘魯嬤出門倒垃圾是否開罰，潘孟安27日回應，秘魯嬤是否違反防疫規定，要交由疫情指揮中心專業疫調人員根據相關法規、疫調結果來研判。

潘孟安指出，當事人在醫院從事的疫調結果，也會透過監視系統做相關比對，「我們目前看到是她不是出來倒垃圾，是她足不出戶，將垃圾放家門口，旁邊鄰居是因為親戚，也在倒垃圾當中寒暄打招呼，但（秘魯嬤）並沒有跨出門外」，至於是否違反規定要請相關單位來認定，「請大家不要獵巫」。

根據縣府資料，秘魯祖孫居家檢疫期間，14日出現發燒、胃痛，縣府電話關懷得知後，通知救護車送到枋寮醫院，兩人都確診。《中時新聞網》報導，據傳秘魯嬤從家中走上救護車的關鍵幾分鐘，有和鄰居短暫談話，是否因此傳染給對方還有待調查。

▼屏東確診個案關係圖。（點圖可放大／屏東縣政府）

▼枋山楓港老街空拍圖。（圖／東森新聞）

