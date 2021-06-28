華榮市場「4年前名單造冊」一半都地主！攤販崩潰…甩鍋慘被打臉

▲士林華榮市場的官性攤販得知造冊名單沒有他卻都是地主，認為打疫苗防疫的美意都不見了。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

市場第一線工作人員被列為疫苗施打名單中的第七類，可於7月1日開始接種，但台北士林的華榮市場有攤販控訴，市場的造冊名單有一半都是地主，許多攤販根本打不到疫苗。對此，華榮市場自治會反駁，市府給予的時間不足，只能上繳4年前的名單。

華榮市場一名官姓男攤販表示，他在市場內承租攤位14年，但自治會說他們是流動攤販，不能列入防疫對象，且名冊非常快就送出，沒有進行調查，大都是原本的房東跟地主，讓為了防疫而施打疫苗的美意都不見了，「整個防疫有做跟沒做一樣」。

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據了解，華榮市場內有250個攤位，每個攤位有2個名額，共計可有500人接種疫苗，但地交的名單中有過半都是地主，讓真正在接觸客人的攤商、流動攤販難以施打疫苗。

▲▼華榮市場自治會認為市場處給的時間不夠。（圖／東森新聞）



華榮市場自治會主任楊居翰表示，他們以4年前的攤商會員造冊，主因是中央在星期二下午宣布，但台北市市場處卻要求他們在星期三下午前要造冊完成，且事後也不給機會重新登記造冊。

對此，台北市市場處表示，自治會應該要做好現場管理，「結果現場有誰你都不知道，那你現在還質疑我給你的時間太短，誰造冊誰負責，你送繳的到，我就照著繳」；另外，自治會27日才將官先生放到名單內，目前名單已更新並繳交到經濟部辦公室。

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