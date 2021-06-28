同樣是捐疫苗！孫大千揭政府對民間「4差異」：拜託收起政治算計

▲針對疫苗捐贈，孫大千認為，政府對於民間組織有4個不同。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文26日除公布台積電、鴻海／永齡基金會各採購500萬劑BNT疫苗進度外，也承諾政府會積極處理慈濟基金會捐贈500萬劑BNT疫苗一事，但國民黨前立委孫大千批評，民進黨對於民間組織捐贈疫苗有4個不同，包括「態度不同」、「標準不同」、「立場不同」以及「邏輯不同」。

孫大千28日在臉書表示，民進黨對於民間組織捐贈疫苗，在態度上，綠營官員對台積電輪番吹捧，對郭台銘卻冷言冷語，「對藍營色彩濃厚的工商協進會更是直接勸阻。」

孫大千提到，針對標準，一樣都是出錢出力，為政府解決疫苗不足的困境，「慈濟基金會和工商協進會卻無法比照專案處理。」

▲孫大千指出4點不同，呼籲政府收起政治算計。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

孫大千認為，明明是同一個政府，表現的立場也不同，質疑「為什麼行政院和總統府所表現出來的立場有如天壤之別？」

孫大千指出，對於外國友邦的疫苗捐贈是多多益善，心存感激；對國內民間團體的疫苗捐贈卻是嫌棄太多會很難處理，「政府在邏輯上明顯不同。」

孫大千透露，正如同證嚴上人所說，採購疫苗是為了搶救生命，「當台灣人民面臨生死關頭，幾乎快要跪求政府提供具有保護力的國外疫苗來救急救命，就拜託民進黨先收起自己內部的派系角力和心中的政治算計吧！」

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