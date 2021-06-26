Delta來襲！潘孟安籲少點口水　民進黨力挺：屏東土地不會長出病毒

▲屏東縣政府在枋山鄉兩地擴大篩檢。（圖／屏東縣政府提供同）

記者蘇晏男／台北報導

屏東一對從祕魯返台的祖孫（案13332、13333），感染印度Delta變種病毒株，中央疫情指揮中心26日指出，經比對過後，白牌車司機等4名本土確診者也均為Delta印度變異株。為安撫民心，屏東縣長潘孟安表示，縣政府會全力解決，盼少點口水；而晚間民進黨則強調，屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會降下病毒。

民進黨26日晚間在臉書表示，屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會降下病毒！不管病毒從哪裡來，我們一定全力防堵。

民進黨指出，現在我們一起面對的敵人，是境外移入、感染力更強的「印度Delta變種病毒株」，只有謹慎再謹慎，強化再強化，擴大匡列、隔離和篩檢，並且啟動疫苗施打，面對它、解決它！

民進黨表示，潘孟安與屏東縣府團隊成立前進指揮所，召集專業醫療團隊組成變種病毒防疫小組，與中央流行疫情指揮中心密切聯繫，全力以赴，阻斷傳播鏈！屏東加油！

此外，該貼文也附上一則經剪輯的屏東26日防疫記者會。影片開頭，潘孟安強調，病毒只要入侵屏東，我們都會全力防堵，屏東的土地不會長出病毒，屏東的天上也不會掉下病毒，CDC所證實的境外，和目前有6例群聚個案是印度Delta病毒，我們更希望大家共同齊心防疫，少一點口水，多一點汗水，屏東縣政府會全力以赴，面對就要解決。