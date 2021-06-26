民進黨籲勿汙名化屏東：嘴砲不會讓病毒消失「獵巫毫無意義」

▲屏東縣府派員消毒。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日指出，白牌車司機等4名本土確診者基因定序均為Delta印度變異株。面對Delta病毒來勢洶洶，屏東縣政府啟動「準四級」應戰，而民進黨26日晚間除聲援屏東縣長潘孟安，強調「屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會降下病毒」外，深夜11時過後，又呼籲民眾不要將屏東汙名化，嘴砲不會讓病毒消失，網路獵巫是毫無意義。

民進黨臉書26日晚間，先是上傳一則經剪輯的屏東26日防疫記者會，影片開頭潘孟安表示，縣政府會全力解決，盼少點口水；而貼文中，民進黨則發聲力挺，強調屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會降下病毒。

約兩小時過後，民進黨臉書再轉傳潘孟安臉書貼文，呼籲「請不要將屏東汙名化」。

民進黨指出，事實上，屏東自疫情升溫，始終以最高規格對戰，不只該做的防疫程序都如實進行，更不斷挺進運作，一直是採跨時、跨域、跨團隊的團體戰。現值作戰期間，強敵壓境，請讓我們專注在滅毒上，強化各種作戰策略，避免戰線拉長擴大才是當務之急。

民進黨表示，「對抗病毒，是以政府為核心，全民一起來，人人都是防疫不可或缺的一員。沒有人想被病毒感染，沒有地方要讓病毒停留，網路的酸民也好，電視的名嘴也罷，請不要將屏東汙名化，我們正在作戰，鍵盤不能阻止疫情延燒，嘴砲不會讓病毒消失，這種網路獵巫是毫無意義的。屏東加油！」

▼民進黨26日接連發2篇文力挺屏東。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）