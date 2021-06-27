賈永婕笑了！哽咽奔扺東港安泰醫院　借2台救命神器急送部屏搶命

▲買永婕(右二)南下東港安泰醫院借救命神器，左起是安泰醫榮譽院長蘇清泉、執行長蘇主榮。（圖／東港安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我們醫院沒有救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），病人的狀況相當危急」，被網友稱為「抗疫美少女」的賈永婕今（27）日凌晨接獲部立屏東醫院求助電話後，便主動聯繫東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉借了2台機器，途中還一度擔心病人狀況而哽咽，現已借到並將親自送往屏東醫院搶命。

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▲▼買永婕再送安泰醫院電子影像喉頭和動力式過濾呼吸防護具。

買永婕於今天中午時抵達安泰醫院，有民眾聞訊，紛紛拍照錄影，而買永婕這次南下屏東，還送給安泰醫院、輔英醫院、部立屏東醫院、屏基醫院電子影像喉頭和動力式過濾呼吸防護具各兩組，讓醫護人員很感動。安泰醫並回贈東港有名旗魚酥，買永婕允諾還會再來。

賈永婕得知印度變種病毒入侵屏東，特別決定先送8組PAPR、800套防護衣及喉頭影像儀，支援前線的四家醫院，包括屏東安泰醫院、屏東輔英醫院、衛福部屏東醫院與屏東基督教醫院。

安泰醫院為表達感謝，致贈買永婕東港名產旗魚酥，並在臉書表達感謝，「很感謝賈永婕夫婦跟團隊，星期日冒著大雨，到屏東來關心，這邊的疫情還有向醫療院所加油打氣！贈送給安泰醫院電子影像喉頭四組，及動力式過濾呼吸防護具PAPR兩組。也讓醫護人員更有安全保障，提昇照護品質，盼望對病患有更好的幫忙，同島一命，大家加油！」

蘇清泉說，電子影像喉頭鏡是一種插管設備，幫助醫師清楚看見口腔喉嚨構照，改善傳統式喉頭鏡無法從口腔外清楚看見聲帶入口，降低插管困難，減少醫護人員近距離接觸病患插管及口沫傳染之風險。

而動力式呼吸防護具PAPR是一種空氣濾淨式呼吸防護具，使用風機讓周圍空氣穿過濾材最後到呼吸面罩，用來改善醫療環境人員安全，保護醫護人員不受特定微粒、有害藥物及具傳染性氣霧的傷害」。

有網友按讚留言「國民美少女太甘溫了，屏東現在是大魔王入侵被獵巫中，您還勇敢親送醫療器材，真是太有愛，感恩有您」、「謝謝女神的善心、屏東鄉親感謝您」。

蘇清泉說，身為屏東縣重度級急救醫院的安泰醫院日前獲得賈永婕捐贈5台高流量氧氣鼻導管，衛福部加碼3台，共計有8台，今天賈永婕也向安泰醫院調撥兩台給部立屏東醫院，有了高流量氧氣鼻導管，預估未來有百分70的患者不需要再進行插管治療，可以直接使用高流量氧氣鼻導管，對患者來說，是一項很大福音。

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